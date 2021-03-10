「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」
中國國家主席、中央軍委主席習近平9日在出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，今年是中國共產黨建黨100周年，是「十四五」開局，也是國防和軍隊現代化新「三步走」起步之年，當前安全形勢不穩定性較大，全軍要統籌好建設和備戰關係，做好隨時應對各種複雜困難局面的準備。
新華社報導，習近平在一系列要求中，四個關鍵詞至關重要。第一個關鍵詞是「以戰領建」。習近平多次強調，軍隊是要準備打仗的，一切工作都必須堅持戰鬥力標準，向能打仗、打勝仗聚焦。
他說，「要堅持以戰領建，加強戰建統籌，抓緊推進戰略性、引領性、基礎性重大工程，加快打造高水準戰略威懾和聯合作戰體系。要增強責任感、緊迫感、主動性，把軍隊建設年度計畫安排的各項工作往前趕、往實裡抓，確保早日落地見效」。
習近平還提出其他關鍵詞，促強化創新驅動，以更大力度、更實舉措加快科技自立自強，充分發揮科技對軍隊建設戰略支撐作用。要緊跟科技強國建設進程，優化國防科技創新布局和環境條件，用好用足各方面優勢力量和資源，大幅提升國防科技創新能力和水平。要按照既定部署扎實推進國防和軍隊改革，不斷釋放改革效能。創新的根本在人才。要加強戰略謀畫、創新思路理念，拿出務實舉措，把軍隊人才工作向前推進一大步。
習近平強調，「當前我國安全形勢不穩定性不確定性較大，全軍要統籌好建設和備戰關係，做好隨時應對各種複雜困難局面的準備，堅決維護國家主權、安全、發展利益，為全面建設社會主義現代化國家提供堅強支撐」。
中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮主持會議，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民參加會議。
會上，方向、辛毅、齊虎廣、肖冬松、王輝青、王啟繁等六位代表分別發言，就加快國防科技創新、發展新域新質作戰力量、創新軍士制度、創新人才工作、抓好我軍建設年度計畫落實、提高我軍資產管理效益等問題提出意見和建議。
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