「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

中國國家主席習近平9日出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議併發表重要講話。（新華社）

中國 國家主席、中央軍委主席習近平 9日在出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，今年是中國共產黨建黨100周年，是「十四五」開局，也是國防和軍隊現代化新「三步走」起步之年，當前安全形勢不穩定性較大，全軍要統籌好建設和備戰關係，做好隨時應對各種複雜困難局面的準備。

新華社報導，習近平在一系列要求中，四個關鍵詞至關重要。第一個關鍵詞是「以戰領建」。習近平多次強調，軍隊是要準備打仗的，一切工作都必須堅持戰鬥力標準，向能打仗、打勝仗聚焦。

他說，「要堅持以戰領建，加強戰建統籌，抓緊推進戰略性、引領性、基礎性重大工程，加快打造高水準戰略威懾和聯合作戰體系。要增強責任感、緊迫感、主動性，把軍隊建設年度計畫安排的各項工作往前趕、往實裡抓，確保早日落地見效」。

習近平還提出其他關鍵詞，促強化創新驅動，以更大力度、更實舉措加快科技自立自強，充分發揮科技對軍隊建設戰略支撐作用。要緊跟科技強國建設進程，優化國防科技創新布局和環境條件，用好用足各方面優勢力量和資源，大幅提升國防科技創新能力和水平。要按照既定部署扎實推進國防和軍隊改革，不斷釋放改革效能。創新的根本在人才。要加強戰略謀畫、創新思路理念，拿出務實舉措，把軍隊人才工作向前推進一大步。

習近平強調，「當前我國安全形勢不穩定性不確定性較大，全軍要統籌好建設和備戰關係，做好隨時應對各種複雜困難局面的準備，堅決維護國家主權、安全、發展利益，為全面建設社會主義現代化國家提供堅強支撐」。

中共 中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮主持會議，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民參加會議。

會上，方向、辛毅、齊虎廣、肖冬松、王輝青、王啟繁等六位代表分別發言，就加快國防科技創新、發展新域新質作戰力量、創新軍士制度、創新人才工作、抓好我軍建設年度計畫落實、提高我軍資產管理效益等問題提出意見和建議。