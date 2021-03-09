農業「芯片」爆風險 官媒：中國種子被「卡脖子」

「半月談」指中國一些品種、領域和環節過度依賴「洋種子」。圖為黑龍江省海倫市向秋蔬菜種植農民專業合作社理事長高向秋（左一）和社員一起擺盤育辣椒苗。（新華社）

種子素有農業「芯片」之稱，對國家而言，更是確保糧食安全的重要籌碼。近日新華社旗下刊物「半月談」指出，中國 現代種業發展成果顯著。然而，不容忽視的是，種業自主創新能力相對弱，一些品種、領域和環節過度依賴「洋種子」。洋種子價格高，進口受制於人，更隱藏「斷種」風險。

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文章表示，農業農村部的數據顯示，中國農作物自主選育品種面積占比超過95%，水稻、小麥兩大口糧作物品種能實現100%自給，玉米、大豆、生豬等種源立足國內有保障。目前，外資企業占中國種子市場份額的3%左右。

然而，文章也稱，中國種業短板和弱項也不少。比如資源保護利用不夠，一些領域育種創新特別是基礎原始創新與國際先進水平有差距。尤其是在一些地區、一些品種洋種子占比超過80%，甚至幾乎完全依靠進口。洋種子不僅市場份額高，價格也遠高於國內種子，甚至有的品種「進口的按粒賣、國產的論斤賣」。

黑龍江省克山縣素有「中國馬鈴薯種薯之鄉」的美譽。不過，文章提到，這裡的馬鈴薯種子多來自海外。2020年克山縣馬鈴薯種植面積6萬畝，其中大西洋品種約占一半。玉米是中國主糧中育種集中比較薄弱的領域。美國 先鋒公司選育的雜交玉米種子「先玉335」推廣至今已十餘年，是東北、華北玉米產區種植的主要玉米品種。

另外，辣椒、洋蔥、胡蘿蔔、番茄、西蘭花等，不少都依靠洋種育成。根據中國種子貿易協會的數據，2019年，中國蔬菜種子進口2.24億美元，占種子進口額的一半以上。西蘭花種子進口依存度超過80%，甜菜和黑麥草種子對外依存度達到95%以上。

中央社報導，文章稱，中國種子被「卡脖子」主要有五個原因，包括原創性種質相對稀缺、資源精準鑑定能力弱、現有種質資源保護不夠、基因挖掘能力弱、科研機構和企業缺乏有效協作，部分品種育種研發水平低。

文章認為，種業的競爭關係到國家、農業產業的競爭能力，是「一場沒有硝煙的高科技戰爭」。重要品種如果過度依賴進口種子，將導致中國喪失種子的價格主動權和市場話語權，並可能影響中國農業發展速度、品質和效益。

中共 總書記習近平去年在中共中央經濟工作會議上定下2021年八大任務，罕見地將種子問題提高到此層級會議上。