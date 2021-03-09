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任正非曾不滿「華為」名字…外國人易把HUAWEI讀成Hawaii

記者林宸誼／北京9日電
華為輪值董事長郭平（左）透露，總裁任正非曾認為「華為」並不好讀，外國人甚至常把HUAWEI讀成「Hawaii」（夏威夷）。(紀錄片「華為的100張面孔」影片截圖)
華為輪值董事長郭平（左）透露，總裁任正非曾認為「華為」並不好讀，外國人甚至常把HUAWEI讀成「Hawaii」（夏威夷）。(紀錄片「華為的100張面孔」影片截圖)

中國電訊設備商華為世界知名，但原來華為總裁任正非曾有一段長時間，並不滿意「華為」的名字，在日前播出一部有關華為的紀錄片中，華為輪值董事長郭平透露，任正非認為「華為」並不好讀，外國人甚至常把HUAWEI讀成「Hawaii」（夏威夷），華為還曾經召開會議研究要不要改名，但最後還是放棄了改名的念頭。

紀錄片「華為的100張面孔」日前播出，郭平介紹了「華為」名字的由來，他表示80年代公司流行取名「華X」，但尾一個字通常是開口音，比如華大、華發，但「為」卻是收音。

郭平指出，任正非很長一段時間因此都不滿意「華為」的名字，但郭平指出，自己當年加入華為只是為了找個落腳處，並不在意名字。

對於遭到美國制裁，無法取得晶片，郭平表示，面對這種制裁一定會克服，但期望美國回到合作角度，「他們（美國）有什麼擔心，基於事實，大家一起來探討，一起解決，但如果沒有的話，我相信我們可以活得下去，沒有過不去的坎。」

香港經濟日報報導，其實華為公司的命名，當初有些隨意，任正非1987年成立公司時想不出名字，但抬頭看見了牆上「中華有為」四個字標語，因此就將公司命名為「華為」。

只是後來任正非注意到，外國朋友讀不好HUAWEI這個名字，很容易讀成「夏威夷」（Hawaii）。

關於要不要改名，華為內部還展開了一場更改公司名稱的會議，不過當時華為的知名度已經打出去，這個時候改名的話很可能會影響公司的業務，因此華為高層最後放棄了改名的念頭。

但話說回來，其實正是「華為」讀起來有些拗口，外國人不得不花時間研究一下HUAWEI的發音，久而久之，反而令華為品牌更深入人心。

「華為的100張面孔」由旅居中國的日本籍紀錄片導演竹內亮執導，竹內亮去年曾拍攝另一部關於中國的紀錄片「好久不見，武漢」，講述武漢疫後民眾生活現狀，被評為不歌功頌德、不強調悲痛，真實地再現民眾生活，竹內亮也受到中國官方表揚他客觀描述中國。

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