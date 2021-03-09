反制裁！反干涉！栗戰書：加強涉外領域立法

全國人大常委會委員長栗戰書昨指出，今年全國人大任務之一是加強涉外領域立法，針對反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律工具箱，推動形成系統完備的涉外法律法規體系。此意味著，為因應中美貿易戰和科技戰，中國 將加強相關立法。

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13屆全國人大四次會議第二次全體會議昨在北京 人民大會堂舉行，議程是聽取栗戰書代表全國人大常委會作工作報告，全國最高人民法院院長周強、最高人民檢察院院長張軍所做的「兩高報告」。

中央社報導，栗戰書8日在人大工作報告中，對港澳重申「維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，確保『一國兩制』實踐行穩致遠」；對台則無具體論述。

全國最高人民法院院長周強則在報告中指出，去年法院審結腐敗犯罪2.6萬人，並點名陝西前省委書記趙正永，以及被稱為「中國第一貪官」的華融公司前董事長賴小民兩人被判死刑，彰顯中共 嚴懲腐敗決心。

周強還提及，大陸法院去年審結涉港澳台案件2.4萬件，辦理涉港澳台司法協助互助案1.1萬件。平等保護台胞台企在大陸的合法權益。

張軍則在報告中表示，受理監委移送職務犯罪1.9萬餘人，力促追逃追贓。此外，張軍也點名「網路大V辣筆小球惡意詆毀英雄官兵」一案。