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美媒：中美科技戰 北京瞄準 AI、晶片、航太等7大領域

記者蔡敏姿／北京9日電
美中科技戰未歇，美媒指北京當局要強攻七大國安領域。(路透)
美中科技戰未歇，美媒指北京當局要強攻七大國安領域。(路透)

美中科技戰未歇，美媒指出，中國「十四五」規劃提出加快發展人工智慧、晶片、量子計算等七個涉及國安的科技領域，在與美國的科技競賽中加大賭注，此舉頗有與美國競爭、甚至決戰國家安全的意味。

華爾街日報中文網報導，中國政府5日提交全國人大審議的「國民經濟和社會發展第14個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）」中，提出今後五年研發支出將以每年7%以上的速度成長。

規劃還列出被認為對 「國家安全和全面發展 」至關重要的七個戰略領域，包括人工智慧(AI)、量子計算、積體電路、基因和生物技術研究、神經科學以及航太。

根據規劃，中國擬建立國家實驗室並加強學術項目，以孵化和扶持其中一些技術。疫苗、深海探索和語音識別也被列為發展目標。

總理李克強5日在政府工作報告中也提到，將修訂法規和政策，支持風險資本流入初創企業，增加銀行貸款並擴大稅收優惠以鼓勵研發；其中中央本級基礎研究支出今年將成長10.6%，並制定十年行動。

對照美國近年對中國科技發展的制約舉動，更凸顯北京強調基礎研究，有突破美國圍堵的目的。

報導說，中國的科技力量已經愈來愈壯大，美國史丹福大學本月的一份報告說，在AI相關期刊引用量上，中國最近超過了美國。而據研究機構國際商業策略公司，截至去年底，中國可能有69萬個5G基站投入使用，美國只有5萬個；而中國最新五年規劃設定目標將5G用戶比率提高到50%以上，並為6G網路奠定基礎。

華爾街日報分析，中國當局在規劃及施政方針提出加大基礎研究力度，有與美國競爭的意味；事實上，科學研究領域被視為技術進步的關鍵，但中國傳統上在這個領域卻落後於美國。

中國要在研發上追趕美國仍有許多挑戰，例如在基礎研究和研發經費方面，中國就被「比下去」。

人民日報援引中國科技部官員指出，中國去年在基礎研究方面支出為人民幣1500億元（約235億美元）。相較之下，美國國家科學基金會去年的一份報告指出，2018年美國在基礎研究方面的支出達970億美元，約占美國研發總支出的17%。

中國 美國 華爾街

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