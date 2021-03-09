凸顯「一尊」？怕被毒？習近平獨享「兩個茶杯」受關注

兩會正在北京召開，國家主席習近平(右)的茶杯近日成關注焦點。(路透)

全國兩會 在北京 召開，國家主席習近平 的茶杯近日意外成關注焦點。從公開照片及視頻可見，主席台上習近平「獨享」兩個茶杯，其他領導人則都只有一個杯子，對於杯內裝什麼、為何有兩個杯子，引起討論，甚至還出現「一尊地位」、「下毒論」等猜測。

綜合媒體報導，今年兩會提案多，不過「花邊新聞」也不少。照片顯示，在人大開幕式上，習近平面前擺放了兩個茶杯，李克強等其他與會官員面前都只有一個茶杯。有評論人士調侃說，從茶杯數量上，也能凸顯習得一尊地位。

法廣網報導，今年為習近平倒茶水的仍是一名男服務員，他手持一個專用的小水壺，專門為習近平一人服務。而在2020年的兩會上，媒體注意到習近平的「換杯」一幕。和其他與會領導人不一樣，男服務員不是直接往習近平的杯子裡加水，而是連杯子一起端走，再換上新的杯子。

有媒體報導，早在2016年兩會上，外界已注意到習近平飲水的特殊服務。當時德國之聲曾稱，習近平上台後強化了自己的安保工作，他的茶杯由專人負責，或許是為了防止被人下毒。有美媒曾披露，習近平上任前後，曾有超過十次的暗殺險情。

另外，香港南華早報曾在報導中提到，在習近平之前，中國領導人出席會議都有女性服務員倒茶服務，但習上台後，會議桌前兩排倒茶的服務人員變成了男性。