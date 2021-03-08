兩會焦點／王毅讚2外國記者「真實報導中國」
外交部長王毅昨天在記者會上被問到部分西方媒體對中國選擇性報導時，高度評價了兩位外國記者，一位是美國記者斯諾，另一位是法國人維瓦斯。王毅表示，這兩位記者國籍和生活時代不同，但都客觀真實地報導了中國；希望外媒不要再對中國使用「灰黑濾鏡」，更多外國記者能成為「新時代的斯諾」。
王毅表示，80多年前，斯諾等一批外國記者來到陝北延安，將自己的所見所聞所思所想忠實介紹給了世界。斯諾不是共產主義者，但他看待中國共產黨時，不帶意識形態偏見，始終堅守客觀真實，始終追求公正良知。斯諾所展現的職業精神和道德操守讓人敬佩，他為增進中美人民的相互了解傾注了畢生心血，中國人民至今仍然懷念他。
觀察者網報導，王毅提到的斯諾（Edgar Snow）出生於美國密蘇里州，上世紀30年代起到訪中國，時任美國「統一新聞協會」駐遠東遊歷記者、駐北平代表，曾撰寫「紅星照耀中國」一書，讓他在中國家喻戶曉。斯諾並曾採訪毛澤東、彭德懷、徐海東、左權、聶榮臻等領導人，是第一位走近毛澤東的西方記者。
王毅談到所謂新疆地區存在「種族滅絕」的說法時表示，這種說法荒謬絕倫，完全是別有用心的造謠和徹頭徹尾的謊言。他並提到法國知名作家、記者馬克西姆．維瓦斯（Maxime Vivas），稱維瓦斯寫了一本名為「維吾爾假新聞的終結」的書，用兩赴新疆的親身經歷講述了繁榮穩定的真實新疆，並明確表示，正是從未去過新疆的人在製造假新聞，在杜撰抄襲中以訛傳訛。
報導說，維瓦斯於2011年出版了「達賴並非如此『禪』」一書，一度在國外掀起「西藏真相熱」。近期他再推出新書「維吾爾族假新聞的終結」，記錄了在新疆的所見所聞。
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