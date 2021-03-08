兩會焦點／王毅讚2外國記者「真實報導中國」

毛澤東與斯諾。(取材自觀察者網)

外交部長王毅 昨天在記者會上被問到部分西方媒體對中國 選擇性報導時，高度評價了兩位外國記者，一位是美國記者斯諾，另一位是法國人維瓦斯。王毅表示，這兩位記者國籍和生活時代不同，但都客觀真實地報導了中國；希望外媒不要再對中國使用「灰黑濾鏡」，更多外國記者能成為「新時代的斯諾」。

王毅表示，80多年前，斯諾等一批外國記者來到陝北延安，將自己的所見所聞所思所想忠實介紹給了世界。斯諾不是共產主義者，但他看待中國共產黨時，不帶意識形態偏見，始終堅守客觀真實，始終追求公正良知。斯諾所展現的職業精神和道德操守讓人敬佩，他為增進中美人民的相互了解傾注了畢生心血，中國人民至今仍然懷念他。

觀察者網報導，王毅提到的斯諾（Edgar Snow）出生於美國密蘇里州，上世紀30年代起到訪中國，時任美國「統一新聞協會」駐遠東遊歷記者、駐北平代表，曾撰寫「紅星照耀中國」一書，讓他在中國家喻戶曉。斯諾並曾採訪毛澤東、彭德懷、徐海東、左權、聶榮臻等領導人，是第一位走近毛澤東的西方記者。

王毅談到所謂新疆 地區存在「種族滅絕」的說法時表示，這種說法荒謬絕倫，完全是別有用心的造謠和徹頭徹尾的謊言。他並提到法國知名作家、記者馬克西姆．維瓦斯（Maxime Vivas），稱維瓦斯寫了一本名為「維吾爾假新聞的終結」的書，用兩赴新疆的親身經歷講述了繁榮穩定的真實新疆，並明確表示，正是從未去過新疆的人在製造假新聞，在杜撰抄襲中以訛傳訛。

報導說，維瓦斯於2011年出版了「達賴並非如此『禪』」一書，一度在國外掀起「西藏真相熱」。近期他再推出新書「維吾爾族假新聞的終結」，記錄了在新疆的所見所聞。