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兩會焦點／1張中警照499美元 外媒被爆「加工」

中國新聞組╱北京8日電
數名西方記者在中國錢幣博物館對面的廣場西側路人行橫道上，拍攝一名在此地執勤站崗的武警官兵。(取材自新華社記者徐澤宇推特)
數名西方記者在中國錢幣博物館對面的廣場西側路人行橫道上，拍攝一名在此地執勤站崗的武警官兵。(取材自新華社記者徐澤宇推特)

有中媒指稱，西方記者在報導涉華新聞時，總是會用「陰間濾鏡」將一些城市拍的「一片灰濛濛」，或者在任何有關或無關涉華新聞裡用軍警等照片作配圖。對此，新華社記者發照片曝外媒不友善之舉，直指一張499美元的中國警察照片，是取鏡角度不懷好意、刻意「加工」而來。

觀察者網報導，新華社記者徐澤宇6日在推特上發了兩張照片，照片中，數名西方記者手持各種長槍短砲，在錢幣博物館對面的廣場西側路人行橫道上，通過各種角度，拍攝一名在此地執勤站崗的武警官兵。

隨後，徐又發布另一張由西方媒體記者的拍攝的照片，一張getty images圖片庫的中國武警照片。報導說，這張武警照片拍攝於兩會期間，背景是人民大會堂，又恰逢北京陰天，徐認為，對外媒來說，可以說是「要素齊全」，而且被掛上499美元（約合3278人民幣）的高價。徐澤宇不滿的表示，如果是晴天，可能就沒那麼多記者了。

報導指出，近年來，包括BBC、CNN、紐約時報等媒體，在報導中國的時候，總是戴著有色眼鏡，通過「陰間濾鏡」、「警察照片」等手段，試圖引起外國讀者的刻板印象和聯想。

就算是報導兩會這樣的中國大事，不少西方媒體，依然選用了士兵代表進入會場，或者人民大會堂附近的武警站崗的照片用於配圖。

據報導，中國外交部發言人多次回應。今年2月22日，汪文斌在外交部例行記者會指出，一段時間以來，鄭國恩和國際上一些反華勢力出於自身不可告人的政治目的，涉疆謠言謊言，圖謀用假新聞來博眼球，向中國潑髒水、扣帽子，希望更多外國媒體以客觀公正的角度進行報導。

徐澤宇發布一張getty images圖片庫的中國武警照片。這張照片被掛上499...
徐澤宇發布一張getty images圖片庫的中國武警照片。這張照片被掛上499美元（約合3278人民幣）的高價。( 取材自推特)
數名西方記者手持各種長槍短炮，在中國錢幣博物館對面的廣場西側路人行橫道上，通過各...
數名西方記者手持各種長槍短炮，在中國錢幣博物館對面的廣場西側路人行橫道上，通過各種“角度”，拍攝一名在此地執勤站崗的武警官兵。隨後，這張照片在圖庫中被賣到了499美元......圖源：新華社記者徐澤宇推特
徐澤宇的推特引來不少人的讚同，有網民稱，部分外媒特別找了一個「壓迫自由」的角度。...
徐澤宇的推特引來不少人的讚同，有網民稱，部分外媒特別找了一個「壓迫自由」的角度。(取材自推特)

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