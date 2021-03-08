中國經濟指標「兩會」重生 想破「美國魔咒」？

中國官方今年明確設定GDP增長目標，引來海內外媒體熱烈討論。（取材自澎湃新聞）

中國 經濟現在沒了計畫有規劃，支撐規劃的是大大小小的指標。北京召開人大會議，經濟界最有興趣討論的，是一個認定要消失卻又重現身的指標，即經濟增長或稱GDP增速的指標。

中國總理李克強 剛提交的政府工作報告，被認為唯一預料之外的，是設定今年經濟增長指標；且大幅低設為增長6%，引起中國經濟界熱烈討論，而在討論中有個別學者胸懷世界，提到今年指標重設與「美國 魔咒」的關連。

指標為何低設 三種觀點

在去年政府工作報告明確不設經濟增長指標，今年的政府工作報告，反而重設了年度經濟增長目標6%以上。由之產生很多問號，包括因何重設GDP指標，又因何將指標低設等等。

中國經濟界對這個話題特別有興趣，其討論中具代表性的觀點有三類：一類叫「放水養魚論」，認定當局想穩增長，又調低預期目標，是為了休養生息，同時防範金融風險和資產泡沫；第二類觀點，是「底線思維論」，認為大家都看走眼了，沒看清6%後面還有「以上」二字，這是中共領導層的底線思維，且是首度在報告中畫出底線，今年和未來幾年都得增長6%以上才行；第三種是「末代指標論」，說今年有意低設一下指標，未來經濟增長目標的重要性，就漸漸讓位於高質量發展，等一年完成大幅超過這一指標，都說要它沒用，以後就沒這個指標了。

起草小組暗示 耐人尋味

經濟學家們七嘴八舌，有很多說法，較有鮮活意思的反而在學者圈的私下聊天中，有人提醒說，要留意李克強報告起草班子的說法，說制定今年經濟增長目標，是考慮到未來五年經濟指標制定的可持續性，不能把今年經濟增長目標定得很高，明年再顯著下調。

起草班子還暗示要留意，今次的十四五規劃，未如上一規劃般設定經濟增長指標，而是定明「經濟運行保持在合理區間，各年度視情況提出經濟增長預期目標」，今年6%是底線思維，可能是未來五年的底線。

起草組智囊的高論，令人想起「美國魔咒」，或者叫做「三分之二魔咒」。簡單來說，是1894年美國GDP首度超越大英帝國成為全球老大後，過去120年間，無國超越，反倒是前蘇聯和日本兩國，其經濟總量達到美國的三分之二時，不是崩潰解體，就是進入長期衰退。

經濟總量 打破魔咒了嗎

中國去年經濟總量首度達到百兆元人民幣，當局卻低調地未談中國經濟總量已達到或超過美國的三分之二，且比當年的日本還要略高一些。

於是，擺在面前有一系列問號，就是中國現在到底有沒有打破「三分之二魔咒」呢？有沒有安度那個「魔咒」期呢？對中共領導人來說，可能最有興趣就是解開這些問號，在現實中透過制定十四五規劃、起草今年政府工作報告，中南海小會議室一定聊得熱火朝天，不過說的不是「三分之二魔咒」，而是要超過美國結束「美國魔咒」。

當然，會數學的可以用中國今年及未來五年至少年增長百分之六來算個帳，有說中國超美成全球經濟老大，是2027年，也有人說得到2028年。但在算帳之外，也有人認為得看中國能否跨過兩大陷阱，即著名的「修昔底德陷阱」和「中等收入陷阱」。