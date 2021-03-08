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兩會焦點／遼寧副省長建議 東北人減稅5成 網：免的都領導

中國新聞組／北京8日電
陳向群。(取材自湖南省統計局官網)
陳向群。(取材自湖南省統計局官網)

遼寧團5日下午舉行全體會議，審議政府工作報告。全國人大代表、遼寧省常務副省長陳向群建議東北個人所得稅減免50%，引發熱議，網民質疑東北打工人根本達不到納稅收入，「免的都是不缺錢的領導們」。

中國經營網報導，目前中國個人所得稅起徵點為每月5000元。遼寧省人力資源社會保障廳分別發布的2019年遼寧省企業薪酬信息和2019年遼寧省部分行業企業薪酬信息中，薪酬信息數據顯示，遼寧省2019年企業在崗職工平均工資水平為5.54萬元。

國家統計局數據顯示，2020年第三季度，黑龍江、吉林、遼寧人均可支配收入分別為1萬7077元、1萬8416元和2萬4640元。

報導指出，陳向群「在不改變個人所得稅稅制和稅負前提下，給予東北地區按個人所得稅應納稅所得額50%計徵的優惠政策」建議引起網民熱議，有人認為這是利國利民的好事，「人人平等，全國都免稅50%」，也有網民反對，「因為收入低建議降低個人所得稅，我也是醉了，收入低都不用交個稅好嗎？」「東北有海，有礦，有糧食，有工業基礎，自己不努力，一手好牌，打的稀爛，要減稅，全國都減。」「呵呵免的都是不缺錢的領導們，東北打工人根本達不到納稅收入」「 按這思路，那哪個省都應該減」。

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