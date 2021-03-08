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兩會焦點╱王毅提1名言、1諺語、1首詩、1本書

中國新聞組╱北京8日電
王毅在100分鐘記者會裡，打了握成拳頭、V字剪刀手等明顯的手勢。(路透)
王毅在100分鐘記者會裡，打了握成拳頭、V字剪刀手等明顯的手勢。(路透)

7日下午3時，外交部長王毅就外交政策相關問題，以視頻方式回答提問。這是王毅的第八場全國兩會記者會，歷時100分鐘，王毅回答了27個問題，創8場記者會的最高紀錄。這場記者會中他還引用了一句名言、一句諺語、一首詩、一本書…讓人印象深刻。

新京報報導，「氣場全開」是網友們經常用來評價王毅的發言風格。7日的記者會，王毅仍然金句不斷，100分鐘裡，打了握成拳頭、V字剪刀手等明顯的手勢。

有記者提問：在中國崛起的勢頭下，中國與西方的意識形態和製度競爭更加激烈，中國與美國等西方國家之間的矛盾可能讓世界陷入分裂。對此如何看？

王毅回應時，引用了一句名言：萬物並育而不相害，道並行而不相悖。

談到中阿關係時，他引用了阿拉伯諺語，「阿拉伯諺語說，友誼是樹，忠實為根，親善為枝。中國願同阿方一道努力，精誠團結，攜手共進，共同籌備好中阿峰會…推動中阿命運共同體建設取得更多新成果」。

談到中拉關係時，他引用了智利詩人的詩，「智利著名的詩人聶魯達曾經說過：『永恆的友誼，讓你相信世間總有美好，讓你堅信總有大門待你打開。』中國將繼續同拉美朋友一道，深化友誼，拓寬合作，積極構建中拉命運共同體，更好地造福中拉人民」。

回應有關新疆的提問時，他提到了一本書，「所謂新疆地區存在種族滅絕的說法荒謬絕倫，完全是別有用心的造謠，徹頭徹尾的謊言…法國作家維瓦斯寫了一本書，名為《維吾爾假新聞的終結》。他用自己兩次親赴新疆的經歷講述了繁榮穩定的真實新疆。他在書中明確表示，正是那些從未去過新疆的人在製造假新聞，在杜撰抄襲中以訛傳訛」。

最後，王毅發表了一段與武漢有關的結束語，向中外記者發出邀請，「再過一個月，就是湖北武漢解封一周年。外交部將於今年4月春暖花開的時候，為湖北舉行全球特別推介會，希望大家予以關注支持」。

王毅 中國 新疆

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