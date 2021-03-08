兩會焦點／王毅讚頌習：元首外交最精彩

國務委員兼外交部長王毅回答中外記者提問。(新華社)

外交部長王毅 昨天在記者會中的另一個「亮點」是稱頌「習近平 外交思想」。王毅表示，一年來，中國 大陸最精彩的是元首外交，中國國家主席、中共總書記習近平通過創新的「雲外交」，展現了大國領袖的世界情懷；他並稱外交工作的重大成就都來自以習近平為核心的黨中央領導，是習近平帶領中國始終站在歷史前進的正確方向。

王毅說，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，中國外交為國家擔當，為人民負重，對世界盡責，全力應對前所未有的挑戰，積極發揮中國應有的作用。黨的領導是中國外交最大的政治優勢，是中國外交事業不斷走向勝利的根本保障，也是中國外交的「定盤星」；未來將繼續全面貫徹習近平外交思想，不斷開創中國特色大國外交的新局面。

另綜合媒體報導，習近平6日出席全國政協13屆四次會議醫藥衛生界、教育界委員聯組會議時表示，突如其來的疫情，加劇了給人們的影響。現在這一代中國年輕人也在變化之中，心態、思想也在改變。

「70後（1970年代出生）、80 後、90後、00後，他們走出去看世界之前，中國已經可以平視這個世界了，也不像我們當年那麼土了」，習近平說。

習近平並表示，思政課不僅應該在課堂上講，也應該在社會生活中講。「大思政課我們要善用之」，一定要跟現實結合起來。上思政課不能拿著文件宣讀，「沒有生命、乾巴巴的」。