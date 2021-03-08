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兩會焦點╱王毅喊「一中」 盼中美辭舊迎新

記者羅印冲、呂佳蓉／綜合報導
國務委員兼外交部長王毅回答中外記者提問。(新華社)
國務委員兼外交部長王毅回答中外記者提問。(新華社)

中國國務委員兼外長王毅7日措詞強硬指出，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線；中國大陸在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間。他還敦促美國拜登政府確實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報。

王毅還稱，中共總書記習近平與美國總統拜登除夕通話，為兩國關係重回正軌明確努力方向。中方願與美方一道落實兩國元首通話成果，推動中美關係「辭舊迎新」。

王毅7日在北京舉行年度記者會，對外闡述北京外交政策和立場。被問及北京如何看待美中台關係時，王毅強調三點，他先重申「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史和法理事實，也是國際社會的普遍共識。」

措詞強硬：兩岸必須統一 沒有妥協餘地

其次，王毅措詞強硬稱，「海峽兩岸必須統一，也必然統一，這是大勢所趨，是中華民族的集體意志，不會改變，也不可能改變。」他稱，北京政府維護國家主權和領土完整的決心堅定不移，有能力挫敗任何形式的台獨分裂行徑。

王毅強調，北京政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間。他還敦促美國新一屆政府充分認識「台灣問題的高度敏感性」，「徹底改變上屆政府越線、玩火的危險做法，慎重和妥善處理涉台問題。」

談及中美關係時，王毅堅稱中美關係首先要「恪守不干涉別國內政」原則，並指雙方應透過溝通有效管控分歧，防止戰略誤判，避免衝突對抗。

促拜登政府深化中美合作

王毅也再次向美方喊話合作，並指需要合作的清單包括抗擊疫情、經濟復甦、氣候變化等，中方願本著開放態度與美方探討和深化合作。希望美方與中方相向而行，盡快解除迄今對中美合作設置的各種不合理限制，更不要再人為製造出新的障礙。

在南海和涉疆涉港等其他議題，王毅都重申北京立場。談及中日關係，王毅稱，實施「海警法」只是國內立法，不針對特定國家，中日交往出現任何問題，都可透過對話溝通增進了解，建立互信。

取自YouTute 4096 Gaming頻道

國務委員兼外長王毅7日在北京舉行年度記者會，記者會採用網路視訊形式進行。（路透）
國務委員兼外長王毅7日在北京舉行年度記者會，記者會採用網路視訊形式進行。（路透）
國務委員兼外交部長王毅回答中外記者提問。7日記者會採用網絡視頻形式進行。圖為記者...
國務委員兼外交部長王毅回答中外記者提問。7日記者會採用網絡視頻形式進行。圖為記者在梅地亞中心多功能廳採訪。( 中新社)

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