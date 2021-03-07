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歐洲停播風波落幕 CGTN重回德國電視網

 記者林則宏／綜合報導
CGTN因持續播出外國人在中認罪畫面，違反公正和保護隱私原則，被英國撤照。圖為CGTN於2016年開播海外頻道時，中共高層領導出席。（新華社）
CGTN因持續播出外國人在中認罪畫面，違反公正和保護隱私原則，被英國撤照。圖為CGTN於2016年開播海外頻道時，中共高層領導出席。（新華社）

據央視新聞報導，中國國際電視台（CGTN）發言人6日證實，在收到法國監管部門作出的關於CGTN頻道落地播出管轄權歸法國所有的確認函後，德國伏德風集團（Vodafone Group）已於北京時間5日上午7時恢復播出CGTN英語新聞頻道和紀錄頻道。

CGTN發言人稱，至此，CGTN在歐洲有關國家落地播出許可的法律問題已經解決。對此，CGTN表示讚賞。

英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）今年2月4日撤銷CGTN播出牌照，此牌照讓CGTN獲得多個歐洲國家的播出許可，當中包括德國。但在英國撤銷播出牌照後，CGTN在德國的播放許也同時失效，這主要是依據歐洲多國間的共用牌照協議。

據悉，該協議是歐洲各國在歐洲委員會（Council of Europe）架構內於1989年簽署，規定在歐洲一國獲得播放牌照即可在全歐通用。英國雖然退出歐盟，但仍是歐洲委員會成員，英國脫歐不影響此次牌照風波。

中國國際電視台（China Global Television Network，CGTN），又稱「中國環球電視網」，是中央廣播電視總台下屬的新聞國際傳播機構 ，成立於2016年12月31日，前身為中央電視台英語國際頻道。

英國撤銷CGTN播放執照的理由是，持有執照的公司沒有管控CGTN每日播出內容，並稱該電視網真正的最終控制者是中國共產黨，這不被英國的法律法規允許。

CGTN在英國遭禁後，國家廣播電視總局隨後也宣布，不允許英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）在中國境內落地，新一年度落地申請不予受理。

不過CGTN在歐洲復播的同時，澳洲SBS電視台則於5日則以涉及嚴重人權問題為由，宣布將暫停轉播中央電視台（CCTV）和CGTN的新聞節目。SBS的全球觀察（World Watch）節目早前曾固定轉播CGTN的15分鐘英語節目及CCTV-4的30分鐘的中文節目。

中央電視台則稱，據初步查證，2006年，央視與SBS簽署了免費轉播CCTV部分中文節目的合作協議，但央視並未授權SBS轉播CGTN的英文節目。CGTN將向相關方了解實情，希望相關方嚴格依法行事。

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