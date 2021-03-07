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055型第二艘！中自主研發萬噸「拉薩艦」入列

中國新聞／北京7日電
美RC-135S偵察機抵近偵察中國領海長達5小時。（擷取自SCSPI推特）
美RC-135S偵察機抵近偵察中國領海長達5小時。（擷取自SCSPI推特）

繼「南昌」艦後，解放軍第二艘055萬噸導彈驅逐艦「拉薩」艦已於2日在青島入列，055型驅逐艦是中國完全自主研製的新型萬噸級驅逐艦，拉薩市副市長鄭衛國特地率隊赴青島看望官兵。

觀察者網報導，055型驅逐艦是中國完全自主研製的新型萬噸級驅逐艦，先後突破了大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等一系列關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力，是海軍實現戰略轉型發展的標誌性戰艦。

首艦南昌艦於2017年6月28日在上海江南造船下水，2020年1月12日在青島正式入列。

055型此前由上海江南和大連船舶重工「一南一北」同時開建。除南昌艦、拉薩艦外，還有6艘已下水。

中國時報報導，據隸屬北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）指出，3月5日凌晨5時，1架美軍RC-135S偵察機在黃海執行抵近偵察任務，兩度靠近中國領海，距離分別為107.04公里（57.8浬）與119.1公里（64.31浬），任務偵察時間超過5小時。

「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特指出，美國空軍1架RC-135S偵察機5日凌晨5時飛赴黃海執行偵察任務，疑似在該區域蒐集電子訊號資料及彈道目標，偵察任務從清晨5點25分起至10點51分結束離開黃海區域，而中方亦公布美軍航跡紀錄。

據了解，RC-135S偵察機被稱為「眼鏡蛇球」（Cobra Ball），機上配備有精密的光學和電子感應器，是美軍專門用於追蹤彈道飛彈和火箭軌跡的偵察機，而解放軍2月中才在黃海北部進行大規模軍演。

新聞中出現了拉薩艦艦內部畫面。(視頻截圖)
新聞中出現了拉薩艦艦內部畫面。(視頻截圖)
新聞中出現了拉薩艦艦內部畫面。(視頻截圖)
新聞中出現了拉薩艦艦內部畫面。(視頻截圖)

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