「注意中國帶來的挑戰…」 美歐17年關稅戰停火

美再度延長中國防疫產品關稅豁免。(美聯社)

美國 與歐盟 5日同意，暫停雙方因飛機製造業補貼而起的關稅 戰，雙方休兵四個月，停收對酒類、行李箱、農產品等貨物加徵的關稅。路透報導指出，美歐領袖特別提及長期的解決方案，必須注意中國這類非市場經濟體所帶來的競爭。

倫敦金融時報（FT）指出，這是美國拜登政府上台後，首次突破川普時代造成的貿易緊張關係。美國總統拜登與歐盟執委會主席范德賴恩5日視訊通話後，決定關稅戰停火。

紐約時報說，拜登與范德賴恩承諾雙方將致力就爭端尋求全面解決方案，包括未來的飛機補貼規則、監控與執行，同時關注「各種貿易扭曲操作，以及例如中國等新加入者所帶來的挑戰。」

美國與歐盟就飛機製造商波音與空中巴士的爭端始於2004年，當時美國不滿歐盟對空巴的補貼，削弱了波音的競爭優勢，向世界貿易組織申訴。川普上台後，演變為關稅戰，殃及食品與飲料等與飛機製造無關的領域。

美歐如今彼此緩徵報復性關稅的商品，價值共計115億美元，其中包括美國對75億美元歐洲進口產品加徵的25%關稅，項目有飛機、葡萄酒、威士忌、乳酪、橄欖等，以及歐盟對40億美元美國銷歐的噴射客機、葡萄酒、行李箱及櫻桃與堅果等加徵的關稅。

在美歐達成凍結加徵關稅的前一天，美國和英國4日也同意凍結報復性關稅4個月。

彭博報導，美歐17年的飛機補貼大戰可望落幕後，美國也針對中國產口罩、清潔用品及其它個人防護設備的關稅豁免期延長六個月，以免抗擊疫情之際相關成本上升。

美國貿易代表通知草案顯示，這會影響99種產品。豁免期已於去年12月延長過一次，這次將持續到9月末。