美媒稱中國組建世界最大海軍 中媒回批炒作「威脅論」

055型驅逐艦是中國完全自主研製的新型萬噸級驅逐艦，圖為首艘055型驅逐艦「南昌艦」。(取材自中國軍網)

中國 日前剛公布2021年國防預算 成長6.8％，美媒近日再翻出數據，指中國已組建了世界上最大規模的海軍力量。中媒批評這是美媒炒作「中國威脅論」。中國軍事專家則分析，美方近日的發言及動作，使來自美國 的威脅顯而易見，中國最有效的應對方式就是反擊，只有中國軍隊越強大，美國軍方人物才會越理智。

中國國務院總理李克強日前在13屆全國人大第四次會議上公布，2021年國防支出為1.35萬億元人民幣。儘管全國人大發言人張業遂則稱中國的國防開支不針對、不威脅任何國家，不少外媒仍解讀這代表中國對各國的軍事威脅將加大。

觀察者網報導，中國剛公布新年度國防預算後不久，美媒CNN刊出了一則引用美國海軍報告的報導指出，截至2020年底，中國海軍作戰艦艇數量可能已經比美國多出60多艘；美軍高層也感嘆：「僅僅20年，中國的海軍作戰力量規模就翻成了原來的三倍多」。並意有所指的稱中國已經建立了世界上最大的海軍，「現在北京要拿它做什麼？」。

報導認為美媒這麼說的理由是，根據美國海軍情報局（ONI）的估計，中國海軍艦隊作戰艦艇在2020年底會達到360艘，成為世界上規模最大的海軍，且艦艇越來越先進，例如中國的055型驅逐艦被認為在火力上已經優於美國提康德羅加級巡洋艦。而美國雖在部隊人數、核動力潛艇數量等上有優勢，但中國提高6.8%國防開支的舉動仍令人擔心。

觀察者網分析認為，這明顯是美媒企圖渲染「中國威脅論」。軍事評論員施洋指出，無論從海軍實際的作戰實力、水面艦艇的總噸位還是人均作戰艦艇數量來看，目前中國海軍都較美國海軍有著很大的差距。例如中國海軍的驅逐艦平均噸位普遍只有美國海軍的2/3，航空母艦和核潛艇無論是噸位、數量和性能也遠不如美國海軍。

對於美國總統拜登及多名政府官員近日接連提出中國是最大競爭對手的說法，軍事專家金一南引用毛澤東的軍事辯證法稱，只有中國軍隊越強大，美國軍方人物才會越理智；中國的軍事力量越弱小，他們就會越瘋狂。