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加大惠台力度 「十四五」草案喊兩岸共同市場

記者林則宏／綜合報導
兩會中，總書記習近平「兩個茶杯」意外成為最大看點，與其他與會領導人不一樣，服務員不是直接往習近平的杯子裡加水，而是連杯子一起端走，再換上新的杯子。（取材自央視）
兩會中，總書記習近平「兩個茶杯」意外成為最大看點，與其他與會領導人不一樣，服務員不是直接往習近平的杯子裡加水，而是連杯子一起端走，再換上新的杯子。（取材自央視）

全國人大四次會議6日審查「19」規畫和2035年遠景目標綱要草案，該「草案」涉台部分除重申推動兩岸關係和平發展、融合發展，並提出「19」期間（2021年至2025年），將「加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟」。

新華社報導，「國民經濟和社會發展第14個5年規畫和2035年遠景目標綱要（草案）」涉台部份內容如下：「推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅持一個中國原則和『九二共識』，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，高度警惕和堅決遏制『台獨』分裂活動。」

「深化兩岸融合發展。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，持續出台實施惠台利民政策措施，讓台灣同胞分享發展機遇，參與大陸經濟社會發展進程。支持台商台企參與『一帶一路』建設和國家區域協調發展戰略。」

「推進兩岸金融合作，支持符合條件的台資企業在大陸上市。推進海峽兩岸產業合作區、平潭綜合試驗區、昆山深化兩岸產業合作試驗區等兩岸合作平台建設。支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，加快兩岸融合發展示範區建設。加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟。」

「加強兩岸人文交流。積極促進兩岸交流合作和人員往來，加深相互理解，增進互信認同。推動兩岸文化教育、醫療衛生等領域交流合作，促進社會保障和公共資源共享，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化，促進兩岸同胞共同傳承和創新發展中華優秀傳統文化。」

「加強兩岸基層和青少年交流，鼓勵台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。團結廣大台灣同胞共同反對『台獨』分裂活動，維護和推動兩岸關係和平發展，致力中華民族偉大復興。」

大陸五年前提出的「18」規畫涉台部份列為第55章，標題為「推進兩岸關係和平發展和祖國統一進程」，共分為兩節，一是「促進兩岸經濟融合發展」，一是「加強兩岸人文社會交流」。

對比「18」規畫，「19」規畫草案涉台部分包括：支持符合條件的台資企業在大陸上市；支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，加快兩岸融合發展示範區建設；打造兩岸共同市場等內容為「18」規劃所未見。

此外，草案提出「完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇」，也是「18」規畫沒有的。大陸國務院總理李克強在5日發布的報告涉台部份也提及這一點。

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