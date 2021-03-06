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強化同盟對抗中國 美國務卿、國防部長月中出訪日韓

中國新聞組／北京6日電
美國國務卿布林肯。（路透）
美國國務卿布林肯。（路透）

路透5日引述3名政府消息人士的說法報導，美國國務卿布林肯與國防部長奧斯丁計畫本月訪問日本與南韓，展開外交政策與安全議題會談。由於中國在印太地區及全球採取愈來愈積極的外交行動，美國正尋求加強與主要盟國的關係。

這次訪問是美國總統拜登1月上任以來，最高外交政策與國防官員首度出訪亞洲盟國，反映出美國愈來愈關切中國崛起帶來的挑戰。

消息來源透露，布林肯與奧斯丁將和日本外務大臣及防衛大臣、南韓外交部長及國防部長舉行「2加2」對話。

防長奧斯丁4日也發表「致國防部人員備忘錄」，他並重申，中國是美國首要「步步進逼」的挑戰，為此應制定合適對策增強威嚇力、保持競爭優勢，並協調國內黨派、國外盟友應對中國。

美國兩位部長15至17日訪日3天進行協商。兩人在日期間除與外相茂木敏充、防衛相岸信夫分別會談外，預計還將與首相菅義偉會談。日方希望以此作為與美國新一屆政府確認進一步強化日美同盟方針，向以中國為首的國際社會彰顯牢固同盟關係的機會。

布林肯和奧斯丁17至18日將至南韓訪問2天，屆時兩人可能先與韓國外長鄭義溶和防長徐旭單獨舉行會談，舉行「2+2」對話。另外，雙方還在研討布林肯和奧斯丁拜會文在寅總統的日程。

中國時報據朝鮮日報報導，拜登政府在3日公布的「國家安全戰略中期指導方針」中，強調同盟和夥伴應該為了對抗中朝俄等國的威脅而團結，還表示「（韓日的）過去不能威脅到未來。」美國國務院主管東亞與太平洋地區事務的代理助卿金星3日也強調，「沒什麼比日本和韓國的關係更加重要」。這傳達出需要加強美日韓三角合作，不希望韓日對立的強烈訊號。

美國國防部長奧斯汀。（新華社）
美國國防部長奧斯汀。（新華社）

美國 中國 布林肯

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