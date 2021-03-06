美軍想在釣魚島訓練 日媒曝：因天候惡劣取消

中國海警編隊多次進入釣魚島海域「巡航」，引發中日外交爭議。（取材自人民網）

中日在釣魚 島（尖閣諸島）的主權角力不斷，日媒披露美軍為了牽制中國 ，2月曾計畫在釣魚島海域實施訓練，後因惡劣天氣中止。南海戰略態勢感知5日稱，美空軍RC-135S導彈監視機從日本 沖繩起飛前往黃海偵察，其間在山東膠東半島以南空域盤旋。

環球時報據讀賣新聞報導，美軍在釣魚島周邊訓練實屬罕見，多位日本政府相關人士稱，訓練圍繞假想釣魚島「出事」，駐日美軍為此出動的情況進行，演練從運輸機上投送彈藥等物資、在海上接收等一系列作業內容。

原計劃今年2月在釣魚島周邊海域實施訓練，後因惡劣天氣中止。

為了防衛和奪回釣魚島，美軍似乎試圖強化其向登島部隊、周邊海域派遣船隻的供應能力。針對此次駐日美軍的訓練計劃，日本政府相關人士稱，這是美方對釣魚島問題的明確表態，有意通過罕見的訓練展示其重視盟國的姿態，試圖牽制中國。

中國外交部此前多次回應稱，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中國海警在釣魚島海域開展巡航執法活動是中方依法維護主權的正當舉措。

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」昨發布消息稱，3月5日凌晨5:30，美空軍1架專門收集彈道導彈信號特徵的RC-135S導彈監視機（AE01D7）從沖繩嘉手納基地起飛前往黃海偵察，作業期間在膠東半島以南空域往復盤旋，任務結束後於10:51返回基地。