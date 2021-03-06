遭到「人權投訴」 澳洲暫時停播CGTN、CCTV節目

CGTN在澳洲遭到暫時停播，圖為CGTN於2016年開播海外頻道時，中共高層領導出席。（新華社）

中國 官媒CGTN在英國 被撤照，卻在法國通過審查復播後，在澳洲 再次面臨挑戰。澳洲SBS電視台以接到「人權投訴」為由，從6日開始，決定暫停播放中國國際電視台（CGTN）和中央電視台（CCTV）節目內容。

觀察者網據路透報導，SBS在其網站上稱，英國通信管理局吊銷CGTN在英落地許可證後，一個名為「保護衛士」（Safeguard Defenders）的人權組織向其投訴，聲稱CCTV在2013年至2020年播放的有關內容侵犯了所謂人權和隱私權，並通過CCTV-4和CGTN向全球播送。

SBS的發言人表示，他們目前正在審查這份投訴。「鑑於引起的高度關注以及所涉及材料的複雜性，我們已決定，在對有關服務進行評估的同時，暫停播放來自海外的CGTN和CCTV的新聞簡報」。

在SBS電視台世界觀察（World Watch）節目中，原本包含了CGTN15分鐘的英語新聞和CCTV30分鐘的普通話節目。但據澳洲廣播公司（ABC）5日揭露，SBS電視台的世界觀察在播放外國新聞節目時，附上了一則免責聲明，稱其內容不反映SBS的有關準則，可能會含有所謂令人不適的內容。

報導指出，英國通信管理局在今年2月初以CGTN存在政治屬性為由，作出拒絕CGTN英語新聞頻道落地許可轉持，並吊銷許可的裁決，中方表示堅決反對。

外交部發言人汪文斌義正言辭地指出，英方一方面標榜新聞自由，另一方面卻不顧事實，對CGTN在英國的傳播進行干涉，是赤裸裸的雙重標準和政治打壓。