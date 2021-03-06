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打造抗中陣線 美、日、印、澳12日四方安全對話

編譯莊蕙嘉／綜合報導

美國總統拜登預定12日和「四方安全對話」（Quad）另三個成員國舉行領袖峰會，將是美、日、印、澳四成員國首度舉行峰會，中國問題料將是峰會主要議題。四國領袖聯手打造抗中陣線，有如亞洲版的北大西洋公約組織（NATO）。

新聞網站Axios報導，熟悉內情人士透露，這場峰會將以視訊方式舉行，據信將在12日登場。四成員國外長上月已舉行部長級會議。

儘管白宮拒絕證實舉行峰會一事，但澳洲總理莫里森5日在記者會已證實確有峰會，他已和日本首相菅義偉、印度總理莫迪及拜登討論過，大家都很期待這場峰會。

莫里森表示：「我很期待四方安全對話領袖們的首次會議，這樣的規模是第一次。」他也指出：「四方安全對話是美國相當關切的重點，對於我們在區域和印太地區的想法，以及東南亞國協夥伴也相當重要。因此，四方安全對話對於我們接下來的布局事關重大。」

四方安全對話成員國皆和中國有明確的利益衝突。印度和中國有邊界爭議，去年6月在喜馬拉雅山發生流血衝突，雙方皆有死傷。日本和中國亦有領土爭議，中國上月通過海警法，允許海警船動武，隨即派船進入釣魚台海域（日稱尖閣諸島），日方稱若有必要不排除動武。

中國拉攏南太平洋島國令澳洲忌憚，澳洲也批評中國是全球疫情的始作俑者，北京以貿易手段報復澳洲。

美國可說是四個成員國中和中國糾葛最深的，川普政府對中國發動貿易戰，將北京長期以來的不公平競爭攤在檯面上。

中國 澳洲 美國

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