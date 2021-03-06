中提GDP目標6%／陶冬解讀：轉型、拐彎、創新是重點

瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬。（本報系資料庫）

瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬5日指出，中國 國務院總理李克強今年「政府工作報告」的內容，可反應出中國已從去年應對疫情 危機的模式中退出，因此對今年經濟成長相當有自信，開始在財政與貨幣 政策進行微調，並將以前所未有的高度推動全面創新。

全國人大昨日開幕，李克強提出「政府工作報告」。陶冬接受本報系專訪，以「轉型、拐彎（正常化）、創新」三大詞彙，解析這次報告精髓。

外界高度關注，這次報告提出今年6%以上的經濟成長目標，數字具體。但陶冬認為，「這卻是最不重要的」，反而是公布數字背後的考量才重要。

他分析，這代表中國內部已擺脫過去疫情狀態，對增長相當有自信。6%以上經濟成長率會維持2035年，這一年中國人均GDP要達到中等發達國家水準的目標，所以中國對未來十幾年保持中度增長速度有相當自信。

政府工作報告提到智慧製造、創新、內循環與綠色經濟等，試圖將經濟發展轉換到新層面。這是中國未來施政重點，也是「轉型」的意義。

陶冬點出第二個重點是「拐彎」。2020年由於疫情帶來衝擊，世界各國不論財政或貨幣政策都在放水，中國疫情控制比較好，慢慢擺脫緊急應對模式。雖然報告中使用積極的財政政策與穩健的貨幣政策字眼，和過去相同，但連起來看，積極的財政政策要提質增效，穩健的貨幣政策要精準適度，代表意涵不同。

報告顯示，中國今年赤字率3.2%，比去年少，表示財政施政總體趨穩要把握效率基調。

陶冬指出，穩健的貨幣政策，下一句話是「精準適度」，代表執行要更合理靈活，「精準」一詞顯示，即使「量」一樣，灑水也要灑在對的地方。從人民銀行的貨幣調控，即可看出今年以來已逐步回收資金，政策走向正常化。

第三個面向是「創新」。報告中提了43次，次數最多，前所未有。這與中美爆發科技戰，中國強調要科技自主創新、補短板有關，其中還包括產業創新。雖然中國製造業已獨步天下，但在數據時代，製造業也要有智慧化的做法，所以不只是產業創新，增長模式也要創新。增長模式是指以內循環為主的「雙循環」。

與生活模式相關的創新，在報告中提到碳達峰、碳中和、延遲法定退休年紀等，過去都不曾提過。