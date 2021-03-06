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中提GDP目標6%／外媒：出人意料溫和、謹慎

中國新聞組／北京6日電
第13屆全國人民代表大會第四次會議5日在北京人民大會堂開幕。(中新社)
第13屆全國人民代表大會第四次會議5日在北京人民大會堂開幕。(中新社)

國務院總理李克強昨天揭曉2021年「中國的GDP成長目標設定6%以上」引發熱烈討論。專家分析這個目標是「留有餘地」，意謂將在更重視經濟發展的質效下來推進改革。有外媒則稱中國「出人意料地」設定了一個「相對溫和」的GDP增長目標，代表中國在受新冠疫情影響一年後將謹慎行事。

李克強昨天在13屆全國人大四次會議中進行工作報告時指出，今年經濟增速預期目標設定為6%以上，這考慮了經濟運行恢復情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量發展。 由於去年的政府工作報告裡沒有設定GDP目標，外界原預估中國今年也不會設定，「6％以上GDP增速目標」一公布，立刻成為外媒熱議的重點。

觀察者網報導，美國時代周刊的反應是「中國出人意料地設定了GDP增長目標」。路透援引分析師認為，中國今年GDP增長速度可能超過8%，「6%」這個數字「保守」、「謹慎」，顯示「作為世界第二大經濟體，中國在受新冠疫情影響一年後計畫謹慎行事」。有專家並說，中國今年的經濟增長將超過6%。現在的目標是告訴人們，應專注於實現更高質量的增長。

美國有線電視新聞網（CNN）援引野村證券分析師認為，今年中國GDP增速可能超過8%，未設定這個數字，可能是考慮到了疫情對各地影響不同。 華爾街日報認為這是一個「相對溫和」的目標，體現了中國的樂觀情緒。日經中文網解讀說，在世界經濟充滿不確定性之中，中國「6%以上」的設定似乎有強調這是最低限度的意思。

澎湃新聞引述中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才表示，6%是一個留有餘地的數字，「考慮到去年的基數低，今年GDP的增長大概率不止6%。但是這樣設定，大家就會從容一點，重心可以放在提高發展質量、深化改革上。否則弦繃得太緊了，都忙著搞GDP，很多別的事情就會『等一等』、『拖一拖』，反而耽誤事」。

中國 疫情 美國

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