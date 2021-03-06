3背景下的變與換 解讀北京兩會3大棋局

13屆全國人大四次會議開幕，總理李克強發表政府工作報告。（中新社）

大陸全國人大、政協兩會 ，已先後開幕，北京 進入一年一度的「兩會政治期」。對今年北京兩會的性質，有各自熱心的看點，至少台灣有鳳梨、香港有選制；又有截然不同的判別，有認為重在審查規劃、走走不能不走的程序，是形重實輕；有認為風大雨大變化大，今次兩會之重，重在揭開變局。

不困於情，就不亂於心。如何看今次北京兩會，要想看得輕鬆和清晰，似可條分出三個不同過往的背景、縷析出三個互為因果的棋局。

人流管控 前所未有嚴格

首先看三個背景，第一個就是舉世大疫情，新冠肺炎在中國 ，看似已了卻未了，且疫苗和疫情，都沒有外面說話那麼輕鬆。這就影響到今次兩會的形式，會期要縮短、議程要壓縮、與會者與外界處於隔離狀態，當然未能如過往熱烈。

第二個背景是社會和經濟的維穩。中國社會看似相當穩定，但兩會的安保、領導層的警衛、入京人流的管控、媒體的收放等等，全部前所未有的嚴，是穩是憂，各有體會。中國經濟，在大內宣大外宣的輿論引導下，現在是「全球最佳、歷史最好」，然而不僅有債務、樓市兩大泡沬爆破之憂，對中國經濟最要命的通脹、滯脹之說，也在經濟學者的喋喋不休中。

暫停戰狼外交 大勢難改

第三個背景是外部環境，大概除了一九八九和一九九○那兩年，今年兩會的外部形勢最為緊張，那不僅是中美之戰，還有與多國之爭，兩會前北京已下令暫停「戰狼外交」和「戰狼宣傳」，但大勢難改。

不同過往的背景，當然不止這三個，所以只好粗線條看看，但更得細看的，卻是北京兩會中明明暗暗的三大棋局。

首先一個棋局，明明白白、大張旗鼓，那是今次兩會的核心議題，即由人大審查通過第十四個五年規劃和到二○三五年的遠景規劃。中國官場說「規畫規畫，牆上掛掛」，但對中國人民來說，這卻是展現中國發展的路線圖和時間表，既鼓舞人心，又統一思想，所以規畫本身是大戰略、制定和實施規畫的過程和影響，也是大過程。

中等收入陷阱 可決定生死

更重要的，其實不是規畫中說的那些原則方針大任務，而是其象徵的階段性變化，中國每一次五年規畫，都是一個台階，今年這規畫中埋伏的台階特別多又特別高，僅僅一個「中等收入陷阱」，就可決定中國的生死，所以這是一盤大棋局，落子不易、落子不悔。

第二個大棋局，可以說是時隱時現，那是中共二十大的大棋局，事關三年和三十年。今年北京兩會定十四五規畫，來年中共召開二十大中共領導層要換班子，後年的人大政協會議就是政府和國家機構大換屆。所以一個「換」字，滲透到兩會的方方面面。

黨校幹部培訓 掀鬥爭新潮

這個大棋局對中共領導層來說最為重要，所以要召開黨史學習教育動員大會，要藉誕辰一百周年座談會為華國鋒正名，以及兩會在中央黨校中青年幹部培訓班上掀起的「鬥爭」新潮。如果看得深一點，還有以反腐行動來對黨政軍機關團體和人員的整頓，有以反壟斷和其他治理名義來對政商關係的全面清理等等。所以今年兩會，本身已是這個大棋局中的一步棋了。

第三個大棋局，是中美之戰。有京城高人說，台灣的鳳梨跟鳳梨無關，香港的選制跟選舉無關，這聽上去是偈語，但如果以中美之戰大棋局的盤勢去看，加上一些時間點、及你來我往的前後關連，這一切就了然於胸了。

官媒：不退縮 直至取得勝利

中美關係走到今天，實在是意料之外、情理之中。看由北京智囊到中南海決策層的幾個提法，就可摸到這棋局的一點脈動：先是「必須清醒地看到，我們面臨的風險也是多方面的，有外部風險，也有內部風險，有一般風險，也有重大風險」，接著斷定「平衡格局變成了對抗格局」，所以要「做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備」，而進一步的就是「做好長期處於準戰爭狀態的準備」。

這個大棋局中國方面的最後結論，是中共中央機關報刊發表評論中的一句動員令：「堅決鬥爭，毫不動搖，毫不退縮，直至取得勝利」，據說這句話引的是最高領導人原話。