吳尊友：若消除政治障礙 中美旅行限制最快8月取消

學者指出，若消除政治障礙，中美可能成為最先取消彼此旅行限制的國家，圖為上海浦東機場。（中新社）

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，中美最快在8月或9月或能成為全球最先互相解除旅行限制的國家，前提是中美應共同努力消除所有政治障礙。吳尊友並提出「中美自由旅行三步驟」，第一步是雙方要互相承認對方的疫苗 接種，再逐步開放。

吳尊友是在1日由清華大學和美國 布魯金斯學會共同舉辦的雲論壇中做上述表示。這場論壇有來自中美公共衛生和醫學領域的頂尖專家討論中美疫情合作、疫情下的跨境旅行和貿易等議題。出席者還包括國家衛健委高級別專家組組長鍾南山、美國哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院感染與免疫中心主任維爾特·伊恩·利普金（W. Ian Lipkin ）等人。

據環球時報英文版報導，吳尊友在論壇中提出，中美應共同努力，或能在8月或9月互相解除旅行限制，成為全球最先採取這一措施的國家。

吳尊友表示，在新冠病毒預防方面，中國是最安全的國家，目前沒有社區傳播的報告，而美國則有可能在今年6月為80%左右的人口接種疫苗，到8月這一數字或達到90%，從而實現群體免疫。

「如果是這樣的話，且如果我們能夠消除所有政治障礙，只著眼科學，（中美）兩國可能成為最先取消彼此之間旅行限制的國家」，吳尊友說。

吳尊友並在2日進一步解釋說，中美之間的自由旅行計畫應該分三步進行：首先，兩國要互相承認對方的疫苗接種，開放自由旅行限於接種過新冠疫苗的人。第二步是在完成第一步的基礎上，對公務、商務旅行以及出國留學的公民開放自由旅行；第三步則是涵蓋所有類型的旅行。

根據清華大學網站引述鍾南山在論壇的講話指出，要形成群體免疫，必須以科學為基準，通過疫苗的接種來達成。面對不斷出現的變異毒株，必須改進疫苗和雞尾酒抗體療法，才能更好地預防可能會出現的下一波疫情，這需要中美兩國攜手合作。

與會的上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏認為，在全球疫苗群體免疫屏障建立之前的一段時間內，疫苗和核酸檢測可能是全球跨境旅行的健康護照，只有做到這一點才能實現全世界的重新全面開放。

另人民日報報導，這次全國兩會代表、委員5000多人均接種國藥 集團中國生物新冠疫苗，這體現對國藥疫苗的高度信任。

全國人大代表、國藥集團國藥控股董事長于清明表示，截至目前，國藥集團已向國內外供應新冠疫苗近1億劑，接種6000多萬劑次，未發現嚴重不良反應。國藥集團新冠疫苗年產能將達到30億劑，是全球最大的新冠疫苗生產企業。