美保守團體曝301頁電郵 指中國與世衛瞞疫情、佛奇也知情

美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。（美聯社）

美國 保守派監督組織「司法觀察」（Judicial Watch）4日指出，與每日電訊新聞基金會（Daily Caller News Foundation，DCNF）取得美國衛生及公共服務部（HHS）301頁電子郵件，其中包括防疫大將佛奇（Anthony Fauci）和下屬萊恩（Clifford Lane）通聯紀錄，顯示中國 與世界衛生組織（WHO）聯手隱瞞疫情，而佛奇也知情。

根據新聞稿，多封電子郵件顯示，中國和世衛 聯手隱瞞疫情，而佛奇與美國衛生部官員也參與其中。新聞稿內文指出，其中包括去年2月14日至2月15日，萊恩和WHO技術官員韓（Mansuk Daniel Han）的保密對話。韓表示，「這次的表格是根據中國量身定做，所以我們不能使用之前的表格。」

此外，WHO去年2月13日向美國國家衛生院（NIH）官員發出的電郵中，曾提到疫情資訊，並加註「重要提示：在我們與中國同意之前，請將此視為敏感訊息勿公開。」

每日電訊新聞基金會主編巴頓（Ethan Barton）表示，這些新郵件顯示，世衛組織從一開始就允許中方控制資訊。

此外，中央社引述華爾街日報報導，26位來自澳洲、美國、法國、西班牙等國的科學家4日發表公開信，呼籲重啟2019冠狀病毒疾病源頭國際調查。他們說，一個多月前赴中國湖北省武漢市調查疫源的世衛專家團隊未能掌握全盤訊息，包括新型冠狀病毒是否從實驗室外流，真相難以大白。

連署的科學家們認為，在中國進行完整調查是不可能的。專家小組的任何報告，都可能是政治妥協後的結果，因為這些報告都會經過中方審閱，不算是達成徹底、公開、透明的調查。

中國外交部以「換湯不換藥」形容這封公開信，並說世衛團隊赴武漢調查疫源後已認定實驗室外洩「可能性極低」，沒必要進一步調查。而世衛組織發言人說，世衛疫源調查內含「重要發現」的完整報告將在數周內公布。