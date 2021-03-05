我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

買到了！中芯突破封鎖 簽下12億美元ASML光刻機訂單

中國新聞組／北京5日電
中芯國際敲定和荷蘭ASML的12 億美元DUV(深紫外光)光刻機訂單。（取材自百度百科）
中芯國際敲定和荷蘭ASML的12 億美元DUV(深紫外光)光刻機訂單。（取材自百度百科）

中國最大晶圓代工廠中芯國際公告，與荷蘭ASML簽訂光刻機採購訂單，價值12億美元。去年因美國科技制裁，中芯國際向ASML訂購用於7奈米製程的EUV（極紫外光）光刻機，到手前告吹。不過近日媒體披露中芯國際已獲部分美國供應商供應許可，如今證實中芯已經突圍。

香港經濟日報報導，去年中芯國際相繼遭美國列入「中方企業名單」及「實體清單」，意味供貨商將需要美國政府許可才能供貨予中芯國際。中芯國際曾預期，美國禁令對10奈米以下先進製程的研發及產能有重大不利影響。

中證網報導，中芯和ASML的EUV光刻機採購合約原本已經到期，但雙方又重新修訂，延長採購期限。中芯國際披露，採購協議有效期延長至2021年的12月31日，根據協議已簽訂購買單，採購總金額約12億美元。

ASML是全球最大的光刻機製造商，生產的光刻機是晶片製造所需的關鍵設備，時代週報報導，ASML掌握全球接近90%的市場格局。

中芯國際敲定和荷蘭ASML的12億美元光刻機訂單，ASML發布澄清說明，此採購協議是針對DUV(深紫外光)光刻機之採購，並非EUV光刻機。

目前中芯國際布局的晶片為先進和傳統製程兩類，都需要光刻機的支撐。ASML的EUV（極紫外光刻技術）將支撐中芯國際7奈米和5奈米晶片的生產，而DUV（深紫外光刻技術）則有望推進其傳統產線的擴產。

中芯國際此次簽訂12億美元的光刻機訂單，無疑給「芯片荒」的各行各業打了一劑強心針。消息公布後，有股民直呼「簡直就是買到了印鈔機」！

時代週報報導，創道投資諮詢總經理、天津積體電路行業協會顧問步日欣認為，這次12億美元的光刻機訂單，不涉及最高端的EUV光刻機，是因美國的壓力還沒有完全去除。但步日欣認為，這是美中貿易爭端局勢趨向緩和的一個標誌。

步日新表示，中芯國際此次12億美元的光刻機訂單，是晶圓廠擴產的最關鍵環節，一定程度上能夠緩解下游產能不足的問題。

但美國人工智慧國家安全委員會（NSCAI）日前建議，美國應與荷蘭、日本協調，拒絕核發出貨關鍵晶片製造到中國的許可證。美國半導體產業一名主管說，ASML延長與中芯的合約，形同「打臉」NSCAI，也凸顯美國與盟邦對此議題的認知落差之大。

中芯國際在港交所披露重大訊息，證實採購下單EUV（極紫外光）光刻機。（取材自中證...
中芯國際在港交所披露重大訊息，證實採購下單EUV（極紫外光）光刻機。（取材自中證報）

美國 晶片 中國

上一則

吳尊友：若消除政治障礙 中美旅行限制最快8月取消

下一則

美保守團體曝301頁電郵 指中國與世衛瞞疫情、佛奇也知情

延伸閱讀

美學者何瑞恩：對中過度警戒 不如厚植實力與聯盟

美學者何瑞恩：對中過度警戒 不如厚植實力與聯盟
中媒：美國藉口用猴抗疫研究 真相是核彈生化實驗

中媒：美國藉口用猴抗疫研究 真相是核彈生化實驗
「最大地緣政治考驗」國務卿談中國：該敵對就敵對

「最大地緣政治考驗」國務卿談中國：該敵對就敵對
美傳解禁 中芯大手筆買艾司摩爾半導體設備

美傳解禁 中芯大手筆買艾司摩爾半導體設備

熱門新聞

吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51
河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

2021-03-03 14:00
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

2021-02-26 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心