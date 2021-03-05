買到了！中芯突破封鎖 簽下12億美元ASML光刻機訂單

中芯國際敲定和荷蘭ASML的12 億美元DUV(深紫外光)光刻機訂單。（取材自百度百科）

中國 最大晶圓代工廠中芯國際公告，與荷蘭ASML簽訂光刻機採購訂單，價值12億美元。去年因美國 科技制裁，中芯國際向ASML訂購用於7奈米製程的EUV（極紫外光）光刻機，到手前告吹。不過近日媒體披露中芯國際已獲部分美國供應商供應許可，如今證實中芯已經突圍。

香港經濟日報報導，去年中芯國際相繼遭美國列入「中方企業名單」及「實體清單」，意味供貨商將需要美國政府許可才能供貨予中芯國際。中芯國際曾預期，美國禁令對10奈米以下先進製程的研發及產能有重大不利影響。

中證網報導，中芯和ASML的EUV光刻機採購合約原本已經到期，但雙方又重新修訂，延長採購期限。中芯國際披露，採購協議有效期延長至2021年的12月31日，根據協議已簽訂購買單，採購總金額約12億美元。

ASML是全球最大的光刻機製造商，生產的光刻機是晶片 製造所需的關鍵設備，時代週報報導，ASML掌握全球接近90%的市場格局。

中芯國際敲定和荷蘭ASML的12億美元光刻機訂單，ASML發布澄清說明，此採購協議是針對DUV(深紫外光)光刻機之採購，並非EUV光刻機。

目前中芯國際布局的晶片為先進和傳統製程兩類，都需要光刻機的支撐。ASML的EUV（極紫外光刻技術）將支撐中芯國際7奈米和5奈米晶片的生產，而DUV（深紫外光刻技術）則有望推進其傳統產線的擴產。

中芯國際此次簽訂12億美元的光刻機訂單，無疑給「芯片荒」的各行各業打了一劑強心針。消息公布後，有股民直呼「簡直就是買到了印鈔機」！

時代週報報導，創道投資諮詢總經理、天津積體電路行業協會顧問步日欣認為，這次12億美元的光刻機訂單，不涉及最高端的EUV光刻機，是因美國的壓力還沒有完全去除。但步日欣認為，這是美中貿易爭端局勢趨向緩和的一個標誌。

步日新表示，中芯國際此次12億美元的光刻機訂單，是晶圓廠擴產的最關鍵環節，一定程度上能夠緩解下游產能不足的問題。

但美國人工智慧國家安全委員會（NSCAI）日前建議，美國應與荷蘭、日本協調，拒絕核發出貨關鍵晶片製造到中國的許可證。美國半導體產業一名主管說，ASML延長與中芯的合約，形同「打臉」NSCAI，也凸顯美國與盟邦對此議題的認知落差之大。