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研發Clubhouse中國版 字節跳動也要加入「群聊」

記者林宸誼／綜合報導
TikTok母公司字節跳動正為市場研發一款類似Clubhouse的應用App。(路透)
TikTok母公司字節跳動正為市場研發一款類似Clubhouse的應用App。(路透)

美國Clubhouse音訊聊天服務應用程序在全球大熱，激勵中國業者群起效尤，TikTok母公司字節跳動，正為市場研發一款類似Clubhouse的應用App。

路透報導，字節跳動的這項計畫目前還處於早期階段，在此之前，過去一個月在中國推出了至少十幾個類似的音訊平台。其中包括手機製造商小米，上周重新推出米聊（Mi Chat），這是一款面向專業人士的邀請制的語音聊天App。行業高管表示，還有更多的類似應用正在研發之中。

消息人士表示，Clubhouse上關於TikTok和字節跳動的討論，引起了字節跳動公司高管的注意，其中包括該公司董事長張一鳴。

鳳凰網報導，Clubhouse之所以暴紅，一方面是海外民眾受疫情影響，需要一種較新奇的聊天方式；另一方面則是馬斯克、比爾·蓋茨等行業大老的加入，普通人有機會和大老閒聊，自然就吸引更多網友參與其中。

聊天室語音社交在中國國內也有，最早的YY語音、陌陌，現在的各大直播平台都有類似的功能，陌生人可以聚在聊天室裡閒聊。但缺少外界推動力，這種平台一直處於不溫不火的狀態。

Clubhouse 中國 TikTok

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