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全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

擔心拜登對中國不夠強硬 美議員提案續制裁華為

中國新聞組／北京5日電

據報導，有共和黨議員擔心新政府在中國問題上立場不夠強硬，推出法案確保華盛頓繼續維持對北京的限制措施，包括禁止商務部將華為從實體名單上移除，以及禁止商務部實體名單上的中國企業進入美國資本市場。

本報系聯合報報導，來自佛羅里達州的共和黨聯邦眾議員史托比3日提出「保留華為在實體名單法」。這項立法將繼續對華為實施出口限制，並將華為繼續保留在美國商務部的實體名單上，直到華為不再對美國構成國家安全風險，也不受中國共產黨控制和影響。目前共有六位共和黨人連署這項法案。

2019年，川普政府將包括華為在內等數十家中國企業列入商務部的實體清單，禁止這些公司收購美國技術。史托比在聲明中說：「華為是中國共產黨最強大的工具之一，可以用來對美國進行間諜活動和造成潛在破壞。」

不過，目前還不清楚拜登政府將如何處置對包括華為、抖音海外版和微信海外版等中國科技企業、社群媒體軟體的禁令。

多位國會兩黨議員向美國之音透露，行政部門已經與國會就如何應對中國所構成的挑戰展開協商討論。

「我和美國國家安全顧問有過談話。」參議院情報委員會副主席魯比歐參議員告訴美國之音，「他們正在審視所有的政策，但我不清楚對這些禁令會有什麼做法。」

魯比歐表示，這些措施在各個領域對保護美國國家安全而言至關重要。「最終，中國的目標是要竊取技術機密以推進發展他們的計畫。因此，我們要保護我們自己的能力。」

另外，鹽湖城論壇報（Salt Lake Tribune）報導，猶他州眾議院2日通過決議案，要求關閉該州由中國政府資助的孔子學院。理由是孔子學院可能幫助中國共產黨的間諜活動，對美國國家安全構成威脅。

美國 中國 華為

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