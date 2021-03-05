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汪洋報告未提一國兩制 鄧小平12字治港方針成歷史？

中國新聞組／北京5日電
全國政協主席汪洋4日代表政協第13屆全國委員會常務委員會作工作報告。( 新華社)
全國政協主席汪洋4日代表政協第13屆全國委員會常務委員會作工作報告。( 新華社)

全國政協會議4日在北京開幕，媒體報導，政協主席汪洋在開幕詞中暗示，北京的港台政策已經出現重大變化。他在全體會議中談及港澳工作時，首次沒有提及「一國兩制」。

法廣網報導，汪洋在開幕式上發表常委會工作報告，長度與去年相若，但涉及港澳部分的篇幅則大減，只有約百字，而在香港回歸後一直在報告中出現的「一國兩制」治港方針已不復見，而相關的「港人治港」和「高度自治」則連續第二年在報告中消失。

美國之音報導，在中共政治局常委中排名第四的汪洋在講話中表示，北京將支持「愛國者治港」原則，只有那些全心全意忠於中共的人才可以當選港府官員。

汪洋說，北京「堅定支持全面落實『愛國者治港』原則，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。」汪洋還表示，要「團結海內外中華兒女共促祖國統一大業、共襄民族復興偉業」。

中國政協沒有立法權，按照規定，它的功能是進行調查研究，為人大提供政策建議。

據報導，觀察人士注意到，汪洋在這裡除了強調「愛國者治港」這個提法之外，完全沒有提及由鄧小平當年制定的「一國兩制、港人治港、高度自治」的12字治港方針。

報導稱，自從習近平上台以後，特別是香港發生反送中抗議示威以來，中共的治港方針就開始逐步發生變化。先是在「一國兩制」中強調「一國」比「兩制」重要，然後是略去「高度自治」，直至目前把「港人治港」替換成「愛國者治港」。經過這三個步驟，鄧小平承諾的香港政策50年不變治港方針在習近平手上變成了香港事務北京操辦的現實。

北京 香港 中共

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