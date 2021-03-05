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確保管治權在「愛國愛港者」手中…人大開議 將審香港選制修改

記者陳言喬、呂佳蓉／綜合報導
全國政協13屆四次會議4日在北京登場，國家主席習近平（前）等領導人出席會議。（美聯社）
全國政協13屆四次會議4日在北京登場，國家主席習近平（前）等領導人出席會議。（美聯社）

13屆全國人大四次會議今天上午在北京開幕，昨晚舉行首場記者會公布議程。全國人大發言人張業遂表示，本次會議將審議「全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」的議案；張業遂表示，香港選制要與時俱進，為全面準確貫徹「一國兩制」、落實「愛國者治港」，提供健全制度保障。

13屆全國人大四次會議5日開幕，11日閉幕，共安排三次全體會議，大會議程有十項。其中第7項是備受關注的審議「全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」，此案將徹底改變今後香港政治選舉制度的走向。

國務院港澳辦主任夏寶龍日前多次談話為「愛國者治港」原則定調，強調要確保香港管治權掌握在「愛國愛港者」手中，最急迫的任務是完善香港的選舉制度。夏寶龍稱，要有效阻止「反中亂港」分子、國際「反華勢力」的政治代理人進入香港政權機關。同時，要確保香港行政、立法、司法機構組成人員以及重要法定機構負責人等，都由真正的「愛國者」擔任。

張業遂昨指出，香港選舉制度須要與時俱進作出完善，為全面貫徹一國兩制方針，全面落實「愛國者治港」原則，提供健全的制度保障。全國人民代表大會作為中國最高國家權力機關，行使憲法和基本法賦予的職權，從限制層面對香港特區選舉制度作出決定，既是全國人大的權力，也是責任。

其他議程還包括：審議政府工作報告；審查十四五規劃和2035年遠景目標綱要草案；審議全國人民代表大會組織法（修正草案）的議案；審查預算報告及草案；審議人大常委會與兩高的工作報告等。

全國人大今天的重頭戲是總理李克強的政府工作報告，今年是大陸十四五規劃開局之年，政府工作報告內容備受關注。兩岸部分，預料仍以促進和平發展、融合發展為主調。至於經濟成長目標，外界估計將在8%至8.5%之間。

去年中國經濟受新冠疫情影響，經濟增長雖是全球主要經濟體增加最多的，但也創下30年來增長率最低的一年，今年疫情好轉、且為十四五開局之年，又在「全國兩會」召開前，宣布攻堅脫貧取得勝利，預估今年大陸的經濟增長將突破8%。

此外，去年底「中央經濟工作會議」明確，要堅持擴大內需戰略基點，提出強化國家戰略科技力量，大陸在部分關鍵領域的科技弱項。為打好關鍵核心技術攻堅戰，將其寫入「十四五規畫」和2035年遠景目標建議。今年兩會上，北京官方將作出哪些具體部署，備受關注。

另外，對於美國拜登新政府上台後的中美關係，張業遂表示，中國對美政策始終保持高度的穩定性和連續性。中方一貫主張構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，同時堅定維護國家主權、安全和發展利益。

香港 中國 全國兩會

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