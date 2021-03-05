低於市場預期…李克強：今年GDP目標6％以上

中國13屆全國人大四次會議5日開幕，國務院總理李克強作政府工作報告。(取材自中國政府網)

中國13屆全國人大四次會議5日開幕，國務院總理李克強 在政府工作報告中指出，中國今年的GDP成長目標設定6%以上；另考慮到新型冠狀病毒疫情 得到有效控制和經濟逐步恢復，今年財政赤字率3.2%左右，較去年有所下調，不再發行抗疫特別國債。

李克強在工作報告中指出，2021年發展主要預期目標為：國內生產毛額(GDP)成長6%以上；城鎮新增就業人口1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；消費者物價指數年增率3%左右；進出口量穩質升，國際收支基本平衡；居民收入穩步成長。

他說，經濟增速是綜合性指標，將預期目標設定於6%以上是考慮經濟運行恢復情況，有利引導各方面集中精力推進改革創新，推動高品質發展。

在貨幣政策方面，李克強表示，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，進一步解決小微企業融資難題。

李克強指出，引導銀行擴大信用貸款 、持續增加首貸戶，推廣隨借隨還貸款等，使資金更多流向科技創新、綠色發展，更多流向小微企業、個體工商戶、新型農業經營主體。要對受疫情持續影響行業企業給予定向支持，適當降低小微企業支付手續費，優化存款利率監管，推動實際貸款利率進一步降低，務必做到小微企業融資更便利、綜合融資成本穩中有降。

在財政政策方面，李克強指出，因財政收入恢復性增長，重點仍是加大對保就業保民生保市場主體的支持力度。

李克強並表示，今年發展主要預期目標還包括生態環境品質進一步改善，單位國內生產總值能耗降低3%左右，主要汙染物排放量繼續下降，糧食產量保持在1.3兆斤以上。

李克強說，面對突如其來的新冠疫情，世界經濟深度衰退等多重衝擊，在國家主席習近平為核心的黨中央堅強領導下，全國各族人民頑強拚搏，疫情防控取得重大的戰略成果，在全球主要經濟體中，唯一實現經濟正增長，脫貧攻堅戰取得全面勝利。他說，在艱辛的抗疫歷程中，會持續努力，鞏固防控成果。

對於大陸今年經濟成長目標，市場估計在8%至8.5%之間。