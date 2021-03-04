英、德艦隊宣布將穿越南海 環時：搶刷存在感

德國海軍薩克森級護衛艦「黑森」。 （取材自德國海軍官網 ）

在英國宣布「伊麗莎白女王號」航空母艦戰鬥群預定今年春天開赴印度太平洋、南海後，德國 也宣布8月將派遣一艘巡防艦到澳洲、朝鮮半島和南海等地巡弋，這也成為自2002年以來首艘穿航南中國 海的德國軍艦。 對此，環球時報批評，歐洲國家配合美國 ，在南海問題上搶刷存在感。

法蘭克福廣訊報報導，去年9月，德國內閣批准「印太政策準則」，首度將印太區域視為德國外交的優先選項。這艘軍艦在穿越印度洋和麻六甲海峽後將前往澳洲，接著到朝鮮半島監視對北韓的禁運，隨後航經南海返國，任務目的是凸顯德國對印太區域安全的重視。

其中派軍艦經南海，勢必被視為是反駁中國主權主張的動作。中國主張擁有幾乎所有南海水域，並在南海人造島嶼上建立軍事哨站。

德國官員強調，這次任務可強化多邊主義和建立在規則與價值的國際秩序，例如「聯合國海洋法公約」。德國支持海牙國際法庭常設仲裁法院2016年對南海仲裁案的判決，認為中國對南海的主張違反聯合國海洋法公約。

不過，官員指出，這艘軍艦將不會穿過中國聲稱擁有主權的島嶼或地區的12海浬範圍內。

英國政府1月也宣布，英國「伊麗莎白女王號」航空母艦戰鬥群預定今年春天開赴印度太平洋海域，航行路線可能包含南海。法國國防部長帕里（Florence Parly）在2月初也曾表示，法國向南中國海海域派出了一艘攻擊潛艇。

中國外交部發言人汪文斌星期三就此回應，稱各國在南海享有國際法所規定的航行與飛越自由，但不能以此為藉口危害沿岸國主權和安全。

對此，環球時報引述專家意見指出，歐洲國家在南海問題上搶刷存在感，是配合美國也想要影響美國。

中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建表示，前幾年歐洲國家也曾派軍艦到南海地區活動，比如英國和法國。雖然這些國家也都打著所謂航行自由的旗號，但實際上，它們還是想與美國保持距離，這從其軍艦選擇的航行路線、時機以及官方表態中可以看出。

崔洪建分析說，歐洲國家的新動向有配合美國的一面，也有想要影響美國的一面。通過在南海活動，英、法、德一方面表明它們是國際規則的維護者，另一方面顯示自己要參與大國博弈和競爭。