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威懾中國! 美印太司令申請270億軍事資金 環時斥「唬牌」

中國新聞組／北京4日電
環時稱美軍印太司令部想提升美國在印太地區對中國的威懾力，此為美國海軍伊利湖號巡洋艦發射標準3型飛彈。（取材美國海軍官網）
環時稱美軍印太司令部想提升美國在印太地區對中國的威懾力，此為美國海軍伊利湖號巡洋艦發射標準3型飛彈。（取材美國海軍官網）

美媒報導稱，美國印太司令部近日提出一項270億美元的「威懾資金」需求，藉在印太地區打造新的反導防空、雷達等系統，並與盟友開展演習，「讓北京相信，使用武力達到目標的代價實在太高」。中國官媒則稱美軍此舉是一張「唬牌」，用來嚇唬對手，忽悠盟國，也忽悠美國國會和民眾。

環球網引述美國防部務新聞2日報導稱，美國印太司令部近日提出要求在2022年至2027年間增加大約270億美元的「威懾資金」報告，由美國印太司令部司令菲利普．戴維森（Admiral Philip Davidson）撰寫，提議在關島建立造價高達16億美元的「360度持續綜合防控能力」，在帕勞部署價值2億美元的高頻雷達系統和價值23億美元的天基雷達群，投入33億美元用於發展射程超過500公里的陸基遠程火力，構建「沿第一島鏈生存力極強的精確打擊網絡」等。

戴維森表示，他的首要任務是到2026年在關島建造一套陸基宙斯盾系統，保護當地的美國公民和美軍部隊。防務新聞並稱，報告中的需求是為了告訴潛在對手，任何先發制人的軍事行動都將付出高昂代價。美國國防部長奧斯丁上月曾承認中國是五角大廈的「主要威脅」，並稱美方毫無疑問需要在印度洋─太平洋地區具備更靈活性的部署，應對中國的反干預能力和方法。

環球時報並刊出評論指出，這份計畫雖然名字是「太平洋威懾」，但實際上就是「威懾中國」。這是美國在以中國為假想敵的作戰推演中，「查漏補缺」邁出的重要一步，以此實現作戰平台的現代化，提升美國在印太地區對中國的威懾能力。

但評論認為，這就是美國一張「唬牌」，嚇唬對手，忽悠盟國；而且美方從根本上誤判了中國在這一地區所存在的核心利益，無論是台海、南海，還是東海。對中國而言，根本不存在「代價過高而不得不放棄」這一選項。

另觀察者網引述英國金融時報報導指出，美國正與日本、印度、澳大利亞等亞太地區盟友共同制定「更廣泛對抗中國影響力的戰略」，由印度大量生產新冠疫苗並運送往亞洲各國，有官員私下表示，這是為對抗中國疫苗在越來越多國家正逐漸形成的影響力，達到遏制中國擴張的目的。 

截至2月底，中國已向69個國家和2個國際組織提供疫苗援助，已向28個國家出口疫苗，且這些數字還在持續增加中。

美媒報導稱，美國印太司令部近日提出的「威懾資金」，是為了在該地區提升軍事能力。（...
美媒報導稱，美國印太司令部近日提出的「威懾資金」，是為了在該地區提升軍事能力。（取材自環球時報）
美國印太司令部司令菲利普·戴維森表示，他的首要任務是到2026年在關島建造一套陸...
美國印太司令部司令菲利普·戴維森表示，他的首要任務是到2026年在關島建造一套陸基宙斯盾系統，保護當地的美國公民和美軍部隊。（取材自環球網）

中國 美國公民 疫苗

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