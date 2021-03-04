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上月才遭英撤照…法國通過CGTN牌照申請 將全歐復播

中國新聞組／北京4日電
法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」3日宣布，通過中國環球電視網的播放執照申請。圖為營運CGTN的中央廣播電視總台。（中新社）
法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」3日宣布，通過中國環球電視網的播放執照申請。圖為營運CGTN的中央廣播電視總台。（中新社）

中國環球電視網（CGTN）3日獲法國通過播放執照申請，意味早前被英國吊銷牌照後， CGTN可以再次在英國及其他歐洲國家播放。

香港01報導，根據1989年歐洲理事會（Council of Europe）簽署的跨境電視協議，只要CGTN在歐洲其中一個國家獲得合法播放權，便可向歐洲其他國家播放節目。英國是簽署國之一，因此理論上可繼續在英國播放。

中央社報導，2月初，中國環球電視網因受控於中國共產黨而遭到「英國通訊管理局」（Ofcom）撤銷牌照。

然而CGTN在12月就開始向法國最高視聽委員會（CSA）提出申請，以期CSA在法律上認可其播出能力。因為根據法國法規，只要符合兩項技術條件便能獲得播出許可─必須透過法國衛星，也就是歐洲電信衛星（Eutelsat）播放，和必須從法國送出訊號；廣播內容並非審查項目。

法國最高視聽委員會的審查確認CGTN符合這兩項條件，因此認可其播放能力。

法國最高視聽委員會在新聞稿中表示，「由於英國脫歐，以及英國通訊管理局根據英國法律撤銷CGTN牌照，CGTN負責人向委員會接洽，請求認證其播放符合歐洲法律與法國規範。法國最高視聽委員會予以認可」。

「法國法律不要求透過衛星播放的、且擁有在法國播放能力的非歐洲頻道，在播放前進行事先授權。這些頻道能自由播出，不需事先核查，但須尊重法國視聽傳播相關法律」。

不過，有鑒於CGTN引發的風波與爭議，法國主管機關仍在新聞稿中強調，「CSA將會特別注意CGTN是否遵守法規要求」。

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