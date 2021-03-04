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兩會奇葩提案／政協委員：建議婚齡降至18歲 過晚會人為禁慾

中國新聞組／北京4日電
中國目前的法定結婚年齡為男滿22歲，女滿20歲。(取材自CGTN/東方IC圖)
中國目前的法定結婚年齡為男滿22歲，女滿20歲。(取材自CGTN/東方IC圖)

全國兩會即將召開，全國政協委員、民建省委會副主委廣東財經大學法學院副院長魯曉明表示，他將向大會建議修改「民法典」1047條的規定，將結婚年齡規定為「不得早於18周歲。」

信息時報報導，魯曉明表示，當前，中國的法定結婚年齡為男滿22歲，女滿20歲。這一結婚年齡立基於上世紀80年代人口急劇膨脹、人口增長遠超社會承載能力的現實國情，作為控制人口增長的手段，是晚婚晚育理念的制度化。經過幾十年晚婚晚育的宣傳教育，中國生育觀念已發生根本改變，少生優生成為占主導的生育觀念，受此影響，中國生育率已低於世界平均水平。

他指出，隨著生育率持續下降，中國新生人口不斷減少，老年人口快速增加。人口老齡化加劇，代際人口失衡現象愈來愈嚴重。預計到2022年，中國65歲以上的老年人占比將超過14%，進入深度老齡化社會；在2033年前後，65歲以上的老年人占比將超過20%，進入超級老齡化社會。

魯曉明認為，從生理發育角度來看，一般情況下，女子14歲、男子16歲左右就基本發育成熟。過晚的結婚年齡使生理發育成熟的青年人需要經歷6年以上的婚姻等待期，不僅造成人為的禁慾，對公民權利形成不必要的克減，而且導致非婚同居等婚外性行為氾濫，影響婚姻的嚴肅性，對結婚登記等中國婚姻制度構成衝擊。

魯曉明的建議在網上引起討論，有網民批評，「無稽之談」、「沒事幹了」。

更有網民認為相關法案沒有配套措施，嘲諷「工作十年都買不了50坪米房來結婚，專家啊專家，你讓18歲結婚，困難的孩子再把孩子生在大街上嗎？」

中國 全國兩會 教育

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