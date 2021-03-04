聯想、百度、格力等科技大老紛獻策 兩會飄習經濟學

全國政協委員、百度董事長李彥宏。(取材自百度)

全國兩會 登場，政協第13屆全國委員會第四次會議今（4）日下午開幕、隔天13屆全國人大三次會議開幕。以全國人大代表或全國政協委員的身分參政議政的企業家，紛紛建言獻策，特別是互聯網大老的提案備受關注，可以窺見科技創新的未來趨勢。

在2日政協開幕前記者會上，近半數問題都與經濟有關，顯示今年兩會經濟問題受關注的程度，並浮現由中共總書記習近平所主導的「習近平經濟學」。

百度董事長李彥宏是全國政協委員，他提交自動駕駛和智能交通、互聯網平台數據開放共享、人工智能教育體系建設 、智慧養老進社區、未成年人網絡安全教育等五份提案。

李彥宏建議從國家層面進一步加大政策創新力度，為自動駕駛規模化商用，開闢合法化路徑。

他還建議加強互聯網平台數據開放共享，選取老百姓獲取信息服務密切相關的領域作為試點，構建不同互聯網平台之間信息共享的機制，打破現有「信息壁壘」模式，讓網民便捷獲得信息。

聯想集團董事長楊元慶以全國人大代表身分提案，建議幫助銀髮族跨越「數位鴻溝」。例如，老人智能終端產品種類單一、產品設計無法應付老年實際需要，例如線上掛號、行動支付、掃碼點餐、網約車出行等；老年人辨別能力弱、安全上網和防騙意識薄弱，面對複雜的網路環境，容易成為電信詐騙的對象。

楊元慶建議在產品層面，鼓勵企業推出更符合老年人需求的智能終端產品；在服務層面，統籌考慮各類互聯網便民服務的線上線下整合。

從事網路安全的360集團董事周鴻禕，提案建議用好大數據，將網路安全列為智能汽車 的標準配備。他強調，把網路安全系統像「安全帶」一樣列為智能汽車的標配，才能保障智能汽車網路安全。同時建言要推進智能汽車網路安全強制測試；強化智能網聯汽車產生的數據安全監管。

今年兩會的企業家提案，最切中「民意」的發聲，要屬格力董事長董明珠建議個人所得稅起徵調高門檻到人民幣一萬元，她說，只有讓基層員工獲得更多的收入，才能真正帶動內需消費。針對企業科技創新，她還建議開通綠色通道，建立中國 自主市場標準認證，提振中國製造的信心。

剛引國資入股的蘇寧董事長張近東，以全國人大代表身分提案，他認為3000萬農民工因疫情留鄉，建議就地創業做電商，從打工人搖身變老闆，由於零售供給體系滯後，農村消費市場假冒偽劣品橫行，他建議，要對農村小微零售企業數位化賦能，把農村電商人才培訓作為系統工程，為農村實體零售再造線上線下融合發展。