我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

兩會登場！政協挺愛國者治港 駁「美對中好感度新低 」

中國新聞組／北京4日電
全國政協13屆四次會議新聞發布會3日在北京舉行，發言人郭衛民以視頻方式回答記者提問。(中新社)
全國政協13屆四次會議新聞發布會3日在北京舉行，發言人郭衛民以視頻方式回答記者提問。(中新社)

全國政協13屆四次會議今天登場，改變香港選制話題受關注。全國政協發言人郭衛民昨天表示，堅定支持「愛國者治港」原則。另有民調稱美國人對中國好感度降至歷史新低、中國國際形象下滑，郭衛民和外交部都批評，這些都是因為被「反華政客」抹黑香港、新疆、疫情等問題造成。

13屆全國人大四次會議和全國政協13屆四次會議分別於5日和4日在北京開幕，各界聚焦兩會，但由於北京近期一再拋出「愛國者治港」和改變香港選制的宣傳，使得相關話題近日受到高度關注。港區人大代表葉國謙表示，這次會議很大機會加入香港選舉制度議題。

郭衛民昨被媒體問及香港選制時表示，「愛國者治港」是「一國兩制」的應有之義與核心要義，港版國安法與完善香港的選舉制度，都是堅持與完善「一國兩制」。全國政協將認真貫徹落實中共港澳工作大政方針，加強思想政治引領，廣泛凝聚共識。

另最新出爐的蓋洛普（Gallup）民調顯示，美國人對中國好感度降至歷史新低的20%。郭衛民、外交部發言人汪文斌昨天都表示，這是受到反華政客、勢力影響。

郭衛民昨天在全國政協會前記者會上被問到為何中國的國際形象持續下滑時表示，有些是因為一些外國民眾對中國不了解，有些則是因為受到某些反華政客的誤導。「個別反華政客在疫情、香港、新疆等問題上對中國大肆抹黑，編造謠言，混淆視聽，這對部分美國民眾和西方民眾也產生了消極的影響」。

有記者問郭衛民對有外國政客鼓動抵制北京2022年冬奧會的看法，郭衛民表示，個別外國政客將體育運動政治化，企圖干擾破壞北京冬奧會的籌辦和舉行，這些做法有違奧林匹克憲章精神。「我們相信這樣的舉動得不到國際社會的支持，是徒勞的，也是注定不會得逞的」。

郭衛民並說，講到民調，近期也有一些國際獨立的民調機構民調顯示，不少國家和地區的民眾普遍更喜歡中國。「中國有一句俗語：百聞不如一見」，相信隨著越來越多的外國人到中國來參觀訪問，會有愈來愈多的人喜歡中國。

中國外交部發言人汪文斌昨天也表示，美國上屆政府和美國內的反華勢力出於意識形態偏見和一己政治私利，大肆污衊抹黑中國，肆意挑動對抗和分裂，散布政治病毒，嚴重毒化了兩國的民意氛圍。中美雙方應當保持和加強各領域的對話溝通，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

中國 香港 美國

上一則

聯想、百度、格力等科技大老紛獻策 兩會飄習經濟學

延伸閱讀

香港公民黨譚文豪等4人突宣布退黨 原因不明

香港公民黨譚文豪等4人突宣布退黨 原因不明
兩會4日登場 政協力挺愛國者治港

兩會4日登場 政協力挺愛國者治港
中國億萬富翁破千人 鍾睒睒登亞洲首富 馬雲掉出前3名

中國億萬富翁破千人 鍾睒睒登亞洲首富 馬雲掉出前3名
香港名潮群組增至49人 食館遭終止租約

香港名潮群組增至49人 食館遭終止租約

熱門新聞

吳孟達拍過無數膾炙人口的經典作品。圖／摘自微博

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

2021-02-27 11:48
美國在疫情大流行期間向中國購買大量口罩等防護用品，等到接種疫苗，還要再向中國買大量針頭注射器，讓美國參議員非常驚訝。（路透）

繼口罩之後…美8成疫苗針頭和注射器來自中國 參議員震驚了

2021-02-27 16:22
記者採訪時，被扶大媽說，她不是不講道理的人。（視頻截圖）

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

2021-03-01 10:00
SSMB原理驗證實驗示意圖。（取材自《自然》）

「卡脖子」有解！清華團隊發表光刻機科研成果

2021-02-25 20:51
「花了800多也沒加滿一箱油」視頻其實是去年拍的。(視頻截圖)

黑加油站？寶馬800元加不滿油箱 真相大白：一毛沒花！

2021-02-26 14:00
12名持BNO護照的港人，日前在英國大鬧機場被拘留一夜後遣返香港。(Getty Images)

12港人持BNO護照移民英國 大鬧機場後遭拘留遣返

2021-02-25 01:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆