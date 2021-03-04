兩會登場！政協挺愛國者治港 駁「美對中好感度新低 」

全國政協13屆四次會議新聞發布會3日在北京舉行，發言人郭衛民以視頻方式回答記者提問。(中新社)

全國政協13屆四次會議今天登場，改變香港 選制話題受關注。全國政協發言人郭衛民昨天表示，堅定支持「愛國者治港」原則。另有民調稱美國 人對中國 好感度降至歷史新低、中國國際形象下滑，郭衛民和外交部都批評，這些都是因為被「反華政客」抹黑香港、新疆、疫情等問題造成。

13屆全國人大四次會議和全國政協13屆四次會議分別於5日和4日在北京開幕，各界聚焦兩會，但由於北京近期一再拋出「愛國者治港」和改變香港選制的宣傳，使得相關話題近日受到高度關注。港區人大代表葉國謙表示，這次會議很大機會加入香港選舉制度議題。

郭衛民昨被媒體問及香港選制時表示，「愛國者治港」是「一國兩制」的應有之義與核心要義，港版國安法與完善香港的選舉制度，都是堅持與完善「一國兩制」。全國政協將認真貫徹落實中共港澳工作大政方針，加強思想政治引領，廣泛凝聚共識。

另最新出爐的蓋洛普（Gallup）民調顯示，美國人對中國好感度降至歷史新低的20%。郭衛民、外交部發言人汪文斌昨天都表示，這是受到反華政客、勢力影響。

郭衛民昨天在全國政協會前記者會上被問到為何中國的國際形象持續下滑時表示，有些是因為一些外國民眾對中國不了解，有些則是因為受到某些反華政客的誤導。「個別反華政客在疫情、香港、新疆等問題上對中國大肆抹黑，編造謠言，混淆視聽，這對部分美國民眾和西方民眾也產生了消極的影響」。

有記者問郭衛民對有外國政客鼓動抵制北京2022年冬奧會的看法，郭衛民表示，個別外國政客將體育運動政治化，企圖干擾破壞北京冬奧會的籌辦和舉行，這些做法有違奧林匹克憲章精神。「我們相信這樣的舉動得不到國際社會的支持，是徒勞的，也是注定不會得逞的」。

郭衛民並說，講到民調，近期也有一些國際獨立的民調機構民調顯示，不少國家和地區的民眾普遍更喜歡中國。「中國有一句俗語：百聞不如一見」，相信隨著越來越多的外國人到中國來參觀訪問，會有愈來愈多的人喜歡中國。

中國外交部發言人汪文斌昨天也表示，美國上屆政府和美國內的反華勢力出於意識形態偏見和一己政治私利，大肆污衊抹黑中國，肆意挑動對抗和分裂，散布政治病毒，嚴重毒化了兩國的民意氛圍。中美雙方應當保持和加強各領域的對話溝通，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。