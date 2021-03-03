英駐華大使：外媒批評不代表不喜歡中國

英國駐華大使吳若蘭。(取材自中新網)

英國 駐北京大使吳若蘭在微信 公眾號發文，表示外媒批評中國 大陸，不代表他們不喜歡中國，而是發揮監督的作用，並指許多中國大陸記者與企業都支持給予媒體自由更多空間。

吳若蘭以「外國媒體贈恨中國嗎？」為題發文。她在文中指出，外國媒體在中國的行為是獨立的，並對本國政府與中國大陸政府的行為進行監督。不過，大陸官媒近期發表攻擊外媒的報導愈來愈多，並被指控「反華」，中國日報還形容為「贈恨中國者」。

隨後，環球時報總編胡錫進也「接招」吳若蘭，發文表示，中西媒體不應進行技術層面的簡單對比，要比的話，應該對比雙方媒體對各自社會前進所提供的建設性。胡錫進認為，中西媒體誰盡責更好一些，這是個很複雜的問題。

吳若蘭指出，很多中國大陸記者和企業都支持給與更多空間的媒體自由，甚至胡錫進之前曾呼籲廣開言路，在微博上說：「中國還是應多放開言路，鼓勵、寬容建設性批評」。

吳若蘭表示，無論在世界何地，批判性的報導都不能證明記者不喜歡這個國家。相反，它證明了媒體自由的價值，希望未來這類來自西方媒體和中國大陸媒體的重要報導可以得到更大的認可。

外交部發言人汪文斌也回應，看一個媒體，最重要的是看其報導是否遵守新聞職業道德、是否客觀公正。至於個別英國媒體在涉華報導中沒有秉持公正立場、以意識形態畫線、編造假新聞，事實是十分清楚的。