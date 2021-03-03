傳獲美14奈米許可 中芯：盡力擴產

市場消息傳出，中芯國際獲部分美國 設備廠商的14奈米供應許可，10奈米及以下尚未拿到許可證，市場認為，中芯國際14奈米及以上的工藝擴產將超出之前規畫，遠期的代工市場空間進一步打開。中芯國際昨天表示，會盡最大努力，保證公司生產連續性及擴產規畫不受影響。

綜合媒體報導，中芯國際已獲部分美國供應商的供貨許可，受利多消息影響，公司股價 兩天上揚合計逾10%，2日收港幣27.8元，上漲3.7%。

報導引述業界知情人士指出，目前中芯的主要美國供應商中，已有一家獲得許可，另外兩家雖然還在等待審查結果，不過預期也能獲得同意。從去年年底到今年年初，業界便有傳言，中芯將取得成熟製程的許可。

這名人士預估，藉由這次的供貨許可，中芯應可獲得4萬至5萬片產能的原料及設備。

報導指出，這次中芯獲得的供貨許可，主要是14奈米及以上製程的相關產品，10奈米以下先進製程的供貨許可仍受美方限制。

興業證券研究所電子團隊認為，在當前全球產能吃緊的行業背景下，中芯國際14奈米及以上工藝節點的擴產，將超出之前規畫，公司遠期的代工市場空間進一步打開，也意味中國 晶圓廠存儲廠未來的擴產可見度及確定性進一步提升。

先前，摩根士丹利發布報告，表示美國設備供應商近期恢復了對中芯國際的零元件供應和現場服務，一定程度上緩解了外界對於中芯國際消耗品儲備及設備的售後擔憂。

中芯國際則強調，雖然不確定性依然存在，但公司始終堅持依法合規經營，有信心保證公司短期內生產經營不受重大不利影響。