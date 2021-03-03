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戴琪：將視中國審查制度為「貿易障礙」來處理

中國新聞組／北京3日電
戴琪。（路透資料照片）
戴琪。（路透資料照片）

美國貿易代表被提名人戴琪1日表示，她將致力對抗中國一系列「不公平」貿易和經濟舉措，並尋求將中國的審查制度當作貿易障礙來處理。

路透報導，戴琪上周出席聯邦參議院財政委員會提名聽證會後，1日在書面回應參議員提問中說，她會尋求運用前總統川普與中國「第一階段」貿易協議中的執法磋商程序，確保美國智慧財產受到保護。

戴琪寫道：「我願意探索廣泛選項，包括雙邊會談，用以因應我們長久以來有關於中國不公平貿易作為的問題。然而，如果會談沒有成效，我會毫不猶豫採取行動。」她並未詳述會採取哪些行動。

她表示，她會致力因應中國在市場准入上的限制，這類限制讓美國企業無法在中國市場競爭，包括雲端運算領域。此外，她告訴共和黨籍聯邦參議員孔寧（John Cornyn），中國實施的審查制政策不利於美企，她一旦獲任命，「將把審查制度當作貿易障礙來處置」。

路透取得戴琪回應參議院財政委員會成員提問的書面資料，當被問到會如何處理「301條款」對一系列中國商品加徵關稅措施和現將到期的關稅豁免措施，戴琪表示，她會致力「確保這些關稅在回應中國舉措上恰如其分，並將美國企業、勞工及消費者受到的衝擊納入考量」。

參議院財政委員會表示，預定3日表決戴琪人事案。

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