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拜登政府：將用一切手段 對抗中國不公平貿易

中國新聞組／北京3日電
美國拜登政府1日在貿易報告中說，將動用所有手段對付中國不公平貿易行為。圖為上海洋山深水港貨櫃碼頭。（路透）
美國拜登政府1日在貿易報告中說，將動用所有手段對付中國不公平貿易行為。圖為上海洋山深水港貨櫃碼頭。（路透）

美國拜登政府1日首次發表年度貿易議程報告指出，在全面檢討對中貿易政策之際，將動用「一切可用手段」因應中國不公平貿易行為。據環時記者統計，在這份308頁的文件中，措辭強硬、「中國」被提及多達467次。有專家則呼籲拜登政府在對華貿易問題上釋出善意，才能重啟雙方貿易關係。

本報系聯合報報導，報告指出，拜登政府將致力於用關稅等手段打擊中國不公平的貿易行為，包括不公平補貼重點行業、強制技術轉移、非法獲取與侵害美國智慧財產權等。

報告寫道：「拜登政府認識到，中國強制和不公平的貿易做法損害美國工人的利益，威脅美國的技術優勢，削弱美國的供應鏈彈性，損害美國的國家利益。應對中國的挑戰需要全面的戰略和更有系統的方法。」

報告也對中國在新疆維吾爾自治區等地強迫維吾爾人等少數民族勞動表達關切，指出美國人與全球各地消費者都不希望見到出自強迫勞動的商品，勞工也不應遭到國家支持的制度壓迫，拜登政府將考慮打擊強迫勞動的所有選項。

報告形容拜登政府的貿易政策以勞工為中心，包括與工會及勞工界代表「廣泛」接觸等，讓工人在未來貿易政策發展中獲得一席之地，因此不能任由貿易夥伴以「損害勞工權益」或「推動不公平貿易措施」等方式，來取得競爭優勢。

報告還表示，拜登政府將透過強化執行力以確保中國履行貿易義務，在國際規則出現缺失時也將透過包括加強與盟邦及夥伴的合作等方式因應，同時將在國內對美國勞工、基礎建設、教育與創新進行必要的轉型投資，強化美國競爭力，使美國更能因應中國的挑戰。

報告也提到會考慮引入「碳邊境調整稅項」，即徵收碳排放稅項的國家，從沒有相關稅項國家入口商品時徵收關稅，以助在全球貿易中減少溫室氣體排放。

據文匯報報導，世界銀行前首席經濟學家克魯格2日在「商業時報」撰文分析，指美國前總統川普發動貿易戰，期望透過徵收巨額關稅收窄美中貿易逆差，但美國的行動未能阻止中國增長，川普的政策亦太混亂，貿易戰最終失敗，中美兩國同樣受損。如今拜登政府應在關稅問題上釋放善意，透過世界貿易組織來解決爭端，讓美國製造業健康成長，使中美成為正面競爭對手，呼籲「重啟」中美貿易關係。

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