工信部：中國稀土只賣「土」價 沒賣「稀」價

中國的稀土儲量居世界第一。中國媒體報導說，中國稀土儲量的90%集中在內蒙古的白雲鄂博稀土礦。（路透）

作為世界稀土生產、出口大國，中國 在稀土領域的一舉一動備受關注。中國工信部長肖亞慶1日表示，在惡性競爭下，中國的稀土只賣出「土」價、沒賣出「稀」價。此言一出，中國A股稀土概念股應聲大漲。

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環球網報導，中國國務院 新聞辦1日就工業和信息化發展情況舉行發布會。肖亞慶就工信部起草的「稀土管理條例（徵求意見稿）」（下稱「管理條例」）回答媒體提問。

稀土作為不可再生的稀缺性戰略資源，是17種金屬元素的統稱，素有「工業味精」、「新材料之母」等美譽，廣泛應用於電子信息、石油化工、冶金、機械、能源等行業，更因其在導彈、智能武器、導航儀、噴氣發動機等軍事高新技術上的應用而備受關注。

據報導，肖亞慶表示，稀土是一個戰略性資源，發布條例主要是根據稀土長期發展的戰略和市場需求，以及我們在實際發展中存在的問題。

他首先提到，中國是稀土大國，資源量最多，實際我們的產量和出口量也是最多。有些國家指責我們限制稀土出口，但實際上他們買到的稀土大部分都是由中國出口。但是有一個現象值得關注，「我們現在稀土沒賣出『稀』的價格，賣出了『土』的價格，這是惡性競爭，競相壓價，使得這種寶貴的資源浪費掉。」

另外，肖亞慶也提到，現在存在無序的開採、資源的浪費，比如只採最富集的那一塊兒，資源的的綜合利用效果很差。從長期來看，用幾年沒有了，資源綜合利用也會有問題。

BBC中文網指出，近期又有報導稱，中國正在審核稀土政策，可能會以國家安全為由禁止出口稀土技術。此前，在中美貿易戰開始後，中共黨報「人民日報」發文說，中國人民絕不答應美國 用中國稀土製造的產品遏制中國發展，準備限制向美國出口稀土。中國國際問題專家稱，中國可以把稀土作為反制美國的「撒手鐧」。

彭博引述消息人士說，中國官員認為，中國掌握的稀土加工技術比稀土資源本身涉及的國家利益更大。