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美媒：拜登擬組「卡中」高科技聯盟 台灣有望加入

記者賴錦宏、林聰毅／綜合報導
媒體報導美國總統拜登計畫向中國發起科技戰。（路透）
媒體報導美國總統拜登計畫向中國發起科技戰。（路透）

美中科技戰再緊繃。美媒引述美官員透露，拜登政府計畫在半導體、5G、AI及生物科技等領域，與他國組聯盟，防止中國獲得成為全球領導者所需的技術。為了鼓勵那些擔心得罪中國的國家加入聯盟，華府可能不會公開哪些國家參與。但據了解，半導體聯盟將包含台灣、南韓，以及歐洲的主要晶片生產國家。

美國總統拜登上台後，多次表明將與中國「激烈競爭」，華爾街日報1日報導，拜登政府正計畫與盟友聯合向中國發起科技戰，相關計畫談判可能耗時數月。彭博資訊報導，根據了解拜登政府計畫（尤其是印太事務協調官康貝爾想法）的知情人士表示，美國政府除會更重視南韓、日本、台灣等關鍵盟友外，還將提供誘因使晶片製造回流美國。

這場微晶片爭奪戰已成為拜登政府成立初期的施政重心之一。中國囤積庫存加上新冠肺炎疫情期間的需求激增，造成全球晶片短缺，迫使一些美國汽車製造商關閉工廠，連帶暴露美國供應鏈的弱點─嚴重依賴亞洲製造商。

華爾街日報報導，為鼓勵一些擔心得罪中國的國家及地區加入，華府或不公布聯盟名單，例如半導體主要生產地台灣。有前美國國務院官員透露，組織必須要靈活及避免官僚主義。被認為適合組成聯盟的領域包括出口控制、技術標準、量子運算、人工智能、生物科技、5G通訊和監控技術，有專家認為需要縮小名單。

美國 中國 拜登

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