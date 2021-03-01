習近平今年難訪日本！日媒分析3大原因

中國國家主席習近平。（新華社）

中國 國家主席習近平 去年原本要以國賓身分訪問日本 ，但因為新冠疫情延期，然而過了將近一年後，日本媒體認為，習近平訪日一事在今年仍難以實現，主要是因為中日釣魚台衝突、中國人權問題、民眾普遍對中國沒有好感等因素。

日本產經新聞報導，日本去年4月原本安排邀請習近平以國賓身分訪日，但受到疫情影響，去年3月5日宣布習近平訪日一事延期，中日兩國政府也停止磋商習近平訪日的具體行程等事宜。

報導說，一開始，中日兩國沒有討論習近平訪日的具體行程，主要是目前還看不出疫情何時能平息。但日本官員現在認為，即使疫情平息，習近平訪日也難以在今年實現，而中國行徑是主因。

日本去年一整年觀察到中國海警船在釣魚台周邊海域出沒的天數多達333天，創新高紀錄。再加上中國2月起實施海警可動武的海警法，使得釣魚台局勢緊張升高。

在人權問題方面，中國去年6月實施「港區國安法」，並陸續逮捕香港民主派人士，包括在日本頗有人氣的周庭，引發日本部分政界人士關注。加上中國迫害新疆維吾爾族等質疑在國際間越來越被重視，美國更認定中國對對維吾爾族進行「種族滅絕」。

報導說，在這種情況下，如果日本要求習近平以國賓身分訪日，很可能向外界釋放錯誤信息，誤以為「日本默認中國的作法」。

此外，習近平以國賓身分訪日，就會被安排與日本天皇德仁會晤，這就必須要獲得日本民意的歡迎才有可能成行。但根據日本內閣府2月公布的民調顯示，77.3%的日本民眾表示「對中國沒有好感」。

報導引述不具名日本政府高官表示，目前未與中國政府談到習近平訪日的議題，不管疫情是否平息，今年是不可能邀習近平以國賓身分訪日的；至於明年是中日建交50周年，習近平是否能訪日，「那得看中國的表現」。