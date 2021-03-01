兩會前瞻／政治大戲7看點 審視中美關係

召開全國兩會的北京人民大會堂。（取材自百度）

中國政協會議、全國人大會議（全國兩會 ）將於3月4日和5日在北京 登場，這是中國最重要的年度政治大事，也是觀察中共 政壇風向和政策訊號的重要窗口。除面臨百年大變局之挑戰，今年也是中共多個歷史時間節點交匯之年，後疫情時代的內外交織，今年「全國兩會」將聚焦於經濟、十四五規畫、中美關係、香港、兩岸、中共建黨百年、北京冬奧等議題。

中美關係 調整關鍵期

若按慣例，今年「全國兩會」的主軸應是審查通過「十四五規畫和2035年遠景目標綱要」，然而，今年初美國拜登政府上台，中美關係進入重新審視與調整關鍵期，既競爭又合作或將取代「全面脫鉤」，形塑中美關係新局，同時牽動全球政經格局，包括影響台海形勢和兩岸關係的變化。因此，今年兩會外界更關注北京對美和對外的政策動向。

台灣議題 北京設底線

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘受訪時分析，北京政府在兩會期間的中美關係談話，肯定不脫近期向拜登政府喊話的語言，例如「中美關係很重要，雙方應是要比較緩和與合作，但是美國不能碰觸中國底線，估計大陸當局大概就說這些」。

至於底線為何？時殷弘分析，「台灣是第一底線，中國大陸絕對抵制美國在台灣問題加強對民進黨的軍事支持與外交支持，比新疆與西藏還要突出。」

建黨百年 估將大內宣

除了中美關係、涉台、涉外等議題，2021年對中國而言，不但是「十四五」規畫的開局之年，也是中共建黨百年，加上明年將舉辦北京冬奧以及舉行中共20大等，系列重大活動接連而至，維持內外環境穩定和宣傳輿論造勢，將是今年兩會的重點。自今年1月起，宣傳系統已為中共建黨百年活動預熱，相信在大內宣促動下，中共百年成就將是今年兩會出現頻率高的話題之一。

經濟國防 仍是關注點

歷來「全國兩會」最受關注的議程之一是政府工作報告和當年政府預算，而經濟增長目標和國防預算是外界最關心的兩個數字。去年因受疫情衝擊，官方未提具體經濟增長目標，今年兩會是否重新畫定增速目標，外界看法分歧。不過，全國政協常委楊偉民認為，今年應要提出目標，因這將與十四五規畫和2035年遠景目標密切相關。

配合十四五規畫的討論，科技、環保、農業、新基建等四大經濟主題，也將是兩會的熱議焦點。值得一提的是，去年中共提出「2027建軍百年目標」，今年會否增加更多國防預算，是觀察中共軍事現代化進程的指標之一。

香港問題 北京露風向

此外，北京近期一再拋出「愛國者治港」原則和完善香港選舉制度的意見，表明北京改變香港選制的決心，因此，香港也將是今年「全國兩會」的熱點話題。（系列三之一）