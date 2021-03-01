兩會將近 政協常委：今年須設GDP增速目標

全國政協常委、經濟委員會副主任楊偉民。（中新社）

去年因為新冠病毒疫情 衝擊經濟，中國 政府並未設定經濟增長目標，周四將舉行的全國兩會上是否恢復目標設定備受關注。全國政協常委、經濟委員會副主任楊偉民表示，去年是因為狀況特殊，中國今年有必要設定增長速度目標，他也認為中國不會發生較高的通貨膨脹。

中新社報導，楊偉民接受專訪時表示，楊偉民指出，因去年情況太過特殊，遭遇了百年一遇的新冠疫情衝擊，當時疫情會怎麼發展也確實很難預料。但今年情況已經不一樣，雖然局部地區仍有一些散發疫情，但總體上得到了控制。

楊偉民直言，在此情況下，今年還是應該提出一個增長速度目標，因為這跟中國長遠目標密切相關，黨的19屆五中全會不僅規畫了未來五年的發展，同時也規畫了到2035年的發展目標，其中包括人均GDP要達到中等發達國家水平，這是一個含有定量指標的目標，長遠目標必須要從現在開始做起。

楊偉民特別指出，從15年時間經濟總量或人均收入翻一番的角度來看，中國需要實現年均GDP增長4.73%。「我們過去一般是10年翻一番，現在速度降一下，15年翻一番的條件和潛力是存在的」。

楊偉民稱，今年貨幣 的增長速度可以快於或者略快於名義經濟增長。他說，假如今年經濟增長6%，名義GDP增長是8%，那麼貨幣發行大概8%或者9%、10%，都是可以容忍的，但不可能再像去年。

「我們已經進入到高質量發展階段，要追求的是一個質量更高、效率更高的速度。所以從未來實現現代化國家的目標來看，今年還是有必要設定增長速度目標。」

對於人民幣匯率最近升值，美國又推出寬鬆的貨幣政策，楊偉民表示，雖然會對中國的貨幣政策帶來一定困難，但總體來看，中國不會發生比較高的通貨膨脹，因為中國的總供給能力大於需求。