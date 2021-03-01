中國GDP增2.3% 全球主要經濟體唯一正增長

中國國家統計局28日發布公報，預計2020年人均國內生產總值7萬2447元，比上年增長2%。圖為在江蘇連雲港連雲區的華樂合金有限公司，工人24日在車間內檢查鋼帶質量。（新華社）

中國 國家統計局昨天發布公報，指出2020年中國全年人均國內生產總值7萬2447元（人民幣 ，下同，約1萬1246美元 ），比上年增長2%，中國人均GDP已連續兩年超過1萬美元；國內生產總值達101.6萬億元，比上年增長2.3%，是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。

大公報報導，國家統計局2月28日發布的「2020年國民經濟和社會發展統計公報」（以下簡稱「公報」）顯示，按年平均匯率折算，去年中國經濟總量占世界經濟的比重預計超過17%。

「公報」指，2020年全年國內生產總值101萬5986億元，比2019年增長2.3%。

國家統計局副局長盛來運表示，中國經濟恢復走在世界前列，在一季度國內生產總值大幅下降的情況下，二季度增速由負轉正，增長3.2%，三季度增長4.9%，四季度增長6.5%，走出了一條令世界驚嘆的V形曲線，成為推動全球經濟復甦的主要力量。

據「公報」，全年規模以上工業企業實現利潤6萬4516億元，比上年增長4.1%。

「公報」也顯示，在中美貿易戰的情況下，因芯片等關鍵技術被卡，中國2020年全年研究與試驗發展經費支出24426億元，比上年增長10.3%。世界知識產權組織報告顯示，2020年中國繼續位列全球創新指數排名第14位，是前30名中唯一的中等收入經濟體。

「公報」也顯示，中國居民人均可支配收入則達3萬2189元（人民幣，下同，約4997美元），比2019年成長4.7%，扣除價格因素，實際成長2.1%。全國居民人均可支配收入中位數2萬7540元，成長3.8%。

按常住地分，城鎮居民人均可支配收入4萬3834元，較2019年成長3.5%，扣除價格因素，實際成長1.2%。農村居民人均可支配收入1萬7131元，比2019年成長6.9%，扣除價格因素，實際成長3.8%。

公報指出，全年全國居民人均消費支出2萬1210元，比2019年下降1.6%，扣除價格因素，實際下降4.0%。

盛來運表示，「中國貿易大國地位更加鞏固，貨物貿易規模再創新高，全年貨物進出口總額32兆1557億元，比上年增長1.9%，其中出口增長4.0%。進出口、出口總值雙雙創歷史新高，繼續穩居全球貨物貿易第一」。