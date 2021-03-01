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杜特蒂機場親迎中疫苗：盼訪中握習的手當面感謝

中國新聞組／北京1日電
菲律賓總統杜特蒂(中)親自率內閣成員，前往機場迎接中國援助菲律賓的首批科興新冠疫苗。(取材自中國駐菲律賓大使館)
菲律賓總統杜特蒂(中)親自率內閣成員，前往機場迎接中國援助菲律賓的首批科興新冠疫苗。(取材自中國駐菲律賓大使館)

中國捐贈的首批科興新冠疫苗昨天運抵菲律賓首都馬尼拉的維拉莫爾軍用機場，這是該國自疫情暴發以來接收到的第一款疫苗，菲律賓總統杜特蒂親自前往機場迎接。杜特蒂感謝中方捐贈疫苗，並透露期待在今年年底疫情緩解後訪華，「與習近平主席握手，並當面感謝中方捐贈（疫苗）。」

來源：YouTube

菲媒報導，當天下午4時許，中方一架載有60萬劑科興新冠疫苗的「鯤鵬」運20大型運輸機降落在維拉莫爾軍用機場。

杜特蒂當天與衛生部長、疫苗項目協調員等多位政府官員一道前往機場，親自等候和迎接中國疫苗的抵達，並在隨後的疫苗交接儀式上發表講話。

據菲律賓每日問詢者報報導，杜特蒂在講話中感謝中國政府和人民對菲律賓所給予的疫苗援助，形容中方此舉展現「友好和團結的姿態」，是「菲中關係的重要標誌」。

報導稱，杜特蒂還在現場明確表示，自己希望能夠訪問中國，並就捐贈疫苗一事親自向中國領導人表示感謝。

據報導，當天的疫苗交接儀式上，中國駐菲律賓大使黃溪連表示，儘管中國國內也有疫苗接種需求，但中國仍然已經或者正向27個國家出口疫苗，當危難來臨之時，中國將同其他各國一道團結互助。

菲律賓通訊社（PNA）還在其推特帳號上曬出一組此批疫苗在北京裝箱運輸前的照片，照片上顯示，裝有疫苗的運輸箱上特別貼著中菲兩國國旗，並寫有「千年近鄰，風雨同舟」的字樣。

此前，杜特蒂曾在多個場合公開力挺中國新冠疫苗，其發言人還透露他傾向於接種中國國藥集團的疫苗。據報導，在收到60萬劑科興疫苗之後，菲律賓還與中國洽談一份涉及2500萬劑疫苗的採購計畫，具體細節仍在商議之中。

而在當地時間3月1日，菲律賓將正式啟動新冠疫苗接種計畫，多位政府官員都將帶頭接種。

杜特蒂特展示中國科興新冠疫苗。（取材自菲律賓總統通訊辦公室官方推特）
杜特蒂特展示中國科興新冠疫苗。（取材自菲律賓總統通訊辦公室官方推特）

疫苗 中國 杜特蒂

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