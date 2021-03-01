杜特蒂機場親迎中疫苗：盼訪中握習的手當面感謝

菲律賓總統杜特蒂(中)親自率內閣成員，前往機場迎接中國援助菲律賓的首批科興新冠疫苗。(取材自中國駐菲律賓大使館)

由中國 捐贈的首批科興新冠疫苗 昨天運抵菲律賓首都馬尼拉的維拉莫爾軍用機場，這是該國自疫情暴發以來接收到的第一款疫苗，菲律賓總統杜特蒂 親自前往機場迎接。杜特蒂感謝中方捐贈疫苗，並透露期待在今年年底疫情緩解後訪華，「與習近平主席握手，並當面感謝中方捐贈（疫苗）。」

來源：YouTube

菲媒報導，當天下午4時許，中方一架載有60萬劑科興新冠疫苗的「鯤鵬」運20大型運輸機降落在維拉莫爾軍用機場。

杜特蒂當天與衛生部長、疫苗項目協調員等多位政府官員一道前往機場，親自等候和迎接中國疫苗的抵達，並在隨後的疫苗交接儀式上發表講話。

據菲律賓每日問詢者報報導，杜特蒂在講話中感謝中國政府和人民對菲律賓所給予的疫苗援助，形容中方此舉展現「友好和團結的姿態」，是「菲中關係的重要標誌」。

報導稱，杜特蒂還在現場明確表示，自己希望能夠訪問中國，並就捐贈疫苗一事親自向中國領導人表示感謝。

據報導，當天的疫苗交接儀式上，中國駐菲律賓大使黃溪連表示，儘管中國國內也有疫苗接種需求，但中國仍然已經或者正向27個國家出口疫苗，當危難來臨之時，中國將同其他各國一道團結互助。

菲律賓通訊社（PNA）還在其推特帳號上曬出一組此批疫苗在北京裝箱運輸前的照片，照片上顯示，裝有疫苗的運輸箱上特別貼著中菲兩國國旗，並寫有「千年近鄰，風雨同舟」的字樣。

此前，杜特蒂曾在多個場合公開力挺中國新冠疫苗，其發言人還透露他傾向於接種中國國藥集團的疫苗。據報導，在收到60萬劑科興疫苗之後，菲律賓還與中國洽談一份涉及2500萬劑疫苗的採購計畫，具體細節仍在商議之中。

而在當地時間3月1日，菲律賓將正式啟動新冠疫苗接種計畫，多位政府官員都將帶頭接種。